Суд признал незаконным передачу леса под строительство в Академгородке

Земельный участок площадью 1,8 гектара был передан в собственность муниципалитета летом 2022 года. Ранее было объявлено о планах строительства на этом участке автомобильной дороги шириной 40 метров, которая бы соединяла Университетский проспект с так называемым транспортно-пересадочным узлом «Университетский». Создание его и одноименной остановочной площадки электропоездов обосновывали заботой о студентах НГУ и жителях Академгородка, которые совершают поездки в центр города. Кроме того, представители СО РАН озвучивали планы по строительству в лесном массиве научно-культурного центра.