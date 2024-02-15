Суд признал незаконным передачу леса под строительство в Академгородке

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
14 февраля Советский районный суд Новосибирска удовлетворил коллективный иск 30 жителей Академгородка и признал незаконным решение мэрии № 1864 о выводе из состава Академического лесничества участка соснового бора между Университетским проспектом и Бердским шоссе. Это часть лесного массива, который жители научного центра называют Лисьи горки или Пироговский лес, излюбленное место для отдыха и занятий спортом.
Земельный участок площадью 1,8 гектара был передан в собственность муниципалитета летом 2022 года. Ранее было объявлено о планах строительства на этом участке автомобильной дороги шириной 40 метров, которая бы соединяла Университетский проспект с так называемым транспортно-пересадочным узлом «Университетский». Создание его и одноименной остановочной площадки электропоездов обосновывали заботой о студентах НГУ и жителях Академгородка, которые совершают поездки в центр города. Кроме того, представители СО РАН озвучивали планы по строительству в лесном массиве научно-культурного центра.
Решение о вырубке сотен деревьев ради создания новой станции совсем рядом с существующей остановкой электричек «Обское море» вызвало возмущение многих жителей Академгородка. Тем более, что ранее были планы создания транспортно-пересадочного узла на базе существующей станции без уничтожения лесного массива.
«Сибирское отделение РАН привлекало архитекторов, чтобы сделать этот проект. И они показали, что именно это решит наши транспортные проблемы. Уже имеется станция с дорогой, по которой к ней могут проехать машины. Но туда даже не обязательно заворачивать. Еще в 2014 году звучали предложения сделать остановку на Бердском шоссе, напротив станции „Обское море“. По тропинке от этой остановки до станции нужно было бы идти всего две минуты. И были все соответствующие решения мэрии, районной администрации. Но потом что-то внезапно изменилось», — рассказала корреспонденту Atas.Info одна из инициаторов иска, жительница Академгородка Наталья Прийдак.
Продолжается судебная тяжба и за еще один участок леса, ограниченный проспектами Коптюга, Лаврентьева и улицей Пирогова, где идет строительство новых корпусов и общежитий НГУ. Ранее суды оказали активистам в возврате этих земельных участков в категорию городских лесов. Эти решения будут обжалованы в Верховном суде, сообщила Наталья Прийдак.
Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать действия муниципалитета после признания решения № 1864 неправомочным.