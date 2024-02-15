Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Наблюдатели соревнований стали свидетелями неприятной сцены между тренером и молодыми спортсменами. Взрослый мужчина начал унижать и выгонять 18-летнего Григория прямо во время спарринга. После обмена нецензурными выражениями тренер ударил борца по голове. Коллегам пришлось вмешаться, чтобы остановить агрессию тренера. Инцидент был расследован журналистами Infopro54.
Конфликт начался за неделю до открытого ковра в клубе «Зодиак». На одной из тренировок 11-летний Дементий случайно травмировал оппонента. Отец пострадавшего парня, Вячеслав, обратился к старшему тренеру, чтобы рассказать о произошедшем.
Отец ребенка не согласен с тем, что его сын был назван агрессивным и неадекватным, ведь на тренировках всегда присутствует тренер, который должен контролировать процесс. В результате разговора Вячеслава пригласили в клуб и объявили, что его детей исключают из «Зодиака» и отказываются тренировать.
Решение клуба показалось странным Вячеславу, так как инцидент произошел с его младшим сыном, а его старший сын Костя добивался успехов и выигрывал соревнования. Он стал Чемпионом России и получил золотую медаль на серьезных соревнованиях.
На следующий день после исключения из клуба братья Григорий и Костя решили принять участие в открытом ковре, который проходил в ТРЦ «Юпитер». Они не хотели упустить возможность сразиться с спортсменами из других клубов.
Во время спарринга тренер заметил Григория и стал кричать на него, требуя уйти. Парень попытался объясниться, но, по его словам, тренер залепил удар открытой ладонью парню в ухо. На помощь пришли свидетели и остановили тренера. Братья покинули место происшествия. Вечером Григорий почувствовал себя плохо и обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение мозга.
Мальчишек уже пригласили тренироваться в другие новосибирские клубы. Они выбирают нового наставника, с которым будут добиваться новых побед.
Тренер, которого обвинили в избиении, отказался комментировать произошедшее и заявил, что не может бить кого-то.