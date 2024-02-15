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Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в Новосибирске

Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в Новосибирске

15 февраля 2024, 09:49
Фото: infopro54.ru
Скандал с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак» произошел во время открытых соревнований в Новосибирске. Чемпион России и его брат были унижены и выгнаны из спортклуба.

Наблюдатели соревнований стали свидетелями неприятной сцены между тренером и молодыми спортсменами. Взрослый мужчина начал унижать и выгонять 18-летнего Григория прямо во время спарринга. После обмена нецензурными выражениями тренер ударил борца по голове. Коллегам пришлось вмешаться, чтобы остановить агрессию тренера. Инцидент был расследован журналистами Infopro54.

С чего всё началось

Конфликт начался за неделю до открытого ковра в клубе «Зодиак». На одной из тренировок 11-летний Дементий случайно травмировал оппонента. Отец пострадавшего парня, Вячеслав, обратился к старшему тренеру, чтобы рассказать о произошедшем.

Отец ребенка не согласен с тем, что его сын был назван агрессивным и неадекватным, ведь на тренировках всегда присутствует тренер, который должен контролировать процесс. В результате разговора Вячеслава пригласили в клуб и объявили, что его детей исключают из «Зодиака» и отказываются тренировать.

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Что говорит отец спортсмена

Решение клуба показалось странным Вячеславу, так как инцидент произошел с его младшим сыном, а его старший сын Костя добивался успехов и выигрывал соревнования. Он стал Чемпионом России и получил золотую медаль на серьезных соревнованиях.

На следующий день после исключения из клуба братья Григорий и Костя решили принять участие в открытом ковре, который проходил в ТРЦ «Юпитер». Они не хотели упустить возможность сразиться с спортсменами из других клубов.

Во время спарринга тренер заметил Григория и стал кричать на него, требуя уйти. Парень попытался объясниться, но, по его словам, тренер залепил удар открытой ладонью парню в ухо. На помощь пришли свидетели и остановили тренера. Братья покинули место происшествия. Вечером Григорий почувствовал себя плохо и обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение мозга.

Что говорит тренер

Мальчишек уже пригласили тренироваться в другие новосибирские клубы. Они выбирают нового наставника, с которым будут добиваться новых побед.

Тренер, которого обвинили в избиении, отказался комментировать произошедшее и заявил, что не может бить кого-то.

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#Спорт#Происшествия#Новосибирск#Скандал#Тренер#Алёна Рогонова#Греко-римская борьба
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