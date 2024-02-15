Тренер по греко-римской борьбе ударил и выгнал юного спортсмена в Новосибирске

Отец ребенка не согласен с тем, что его сын был назван агрессивным и неадекватным, ведь на тренировках всегда присутствует тренер, который должен контролировать процесс. В результате разговора Вячеслава пригласили в клуб и объявили, что его детей исключают из «Зодиака» и отказываются тренировать.