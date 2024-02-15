В кампусе НГУ оборудуют девять новых учебных лабораторий

В пятиэтажном учебном корпусе СУНЦ НГУ будет оборудовано 9 лабораторий, которые разместят на 4 и 5 этажах. Ученики смогут выполнять лабораторные и практические работы по физике, химии и биологии на базовом и углубленном уровнях.