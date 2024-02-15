В кампусе НГУ оборудуют девять новых учебных лабораторий

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В пятиэтажном учебном корпусе СУНЦ НГУ будет оборудовано 9 лабораторий, которые разместят на 4 и 5 этажах. Ученики смогут выполнять лабораторные и практические работы по физике, химии и биологии на базовом и углубленном уровнях.
«Мы сможем проводить больше общеобразовательных лабораторных работ и еще интенсивнее заниматься олимпиадной подготовкой как в учебное время, так и в ходе специальных мероприятий (Летняя смена олимпиадной подготовки, Летняя школа, другие образовательные смены). Обновится и приборная база лабораторий, что немаловажно для ребят, выполняющих исследовательскую работу в рамках спецкурсов или своих проектов», — цитирует пресс-служба университета старшего преподавателя кафедры химии СУНЦ НГУ Павла Демакова.
Кроме лабораторий, в здании предусмотрены лектории нескольких типов, мастерские, лингвистические и компьютерные классы, а также обустроенные рекреации для самоподготовки и групповой работы. Из учебного корпуса по подземному переходу школьники смогут попасть в досуговый центр.
Ввод объектов первой опереди кампуса мирового уровня НГУ, к которым относится и новый учебный корпус СЦНЦ, запланирован в 2024 году.