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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Лаборатории будут располагаться на двух этажах нового учебного корпуса

В кампусе НГУ оборудуют девять новых учебных лабораторий

15 февраля 2024, 12:38
Фото: пресс-служба НГУ
Лаборатории будут располагаться на двух этажах нового учебного корпуса
В учебном корпусе СУНЦ НГУ начали монтировать оборудование и расставлять мебель одновременно в лабораториях химии, биологии и физики. Все оборудование отечественного производства

В пятиэтажном учебном корпусе СУНЦ НГУ будет оборудовано 9 лабораторий, которые разместят на 4 и 5 этажах. Ученики смогут выполнять лабораторные и практические работы по физике, химии и биологии на базовом и углубленном уровнях.

«Мы сможем проводить больше общеобразовательных лабораторных работ и еще интенсивнее заниматься олимпиадной подготовкой как в учебное время, так и в ходе специальных мероприятий (Летняя смена олимпиадной подготовки, Летняя школа, другие образовательные смены). Обновится и приборная база лабораторий, что немаловажно для ребят, выполняющих исследовательскую работу в рамках спецкурсов или своих проектов», — цитирует пресс-служба университета старшего преподавателя кафедры химии СУНЦ НГУ Павла Демакова.

Кроме лабораторий, в здании предусмотрены лектории нескольких типов, мастерские, лингвистические и компьютерные классы, а также обустроенные рекреации для самоподготовки и групповой работы. Из учебного корпуса по подземному переходу школьники смогут попасть в досуговый центр.

Ввод объектов первой опереди кампуса мирового уровня НГУ, к которым относится и новый учебный корпус СЦНЦ, запланирован в 2024 году.

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#Новосибирск#НГУ#Академгородок#Кампус#Лаборатории#СУНЦ
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