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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Огромный столб пара было видно издалека

В Куйбышеве Новосибирской области ликвидировали гигантский гейзер кипятка

15 февраля 2024, 11:09
Фото: vk.com/yznai_vse_nsk
Огромный столб пара было видно издалека
Аварию на теплотрассе устранили спустя несколько часов после разрыва трубы

Днем в четверг, 15 февраля, произошла на теплотрассе, идущей по поверхности земли вдоль улицы Молодежная в райцентре Куйбышев. Феерическое зрелище попало в объективы видеокамер смартфонов многих горожан.

Кипяток бил на десятки метров вверх

Как сообщили в администрации Куйбышевского района, авария устранена в течение трех часов. В районе 17 часов начали подъём давления теплоносителя и заполнение системы отопления.

«Отключение теплоснабжения не производилось, было временное понижения давления», — говорится в сообщении.

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