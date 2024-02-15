В Куйбышеве Новосибирской области ликвидировали гигантский гейзер кипятка

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Днем в четверг, 15 февраля, произошла на теплотрассе, идущей по поверхности земли вдоль улицы Молодежная в райцентре Куйбышев. Феерическое зрелище попало в объективы видеокамер смартфонов многих горожан.
Как сообщили в администрации Куйбышевского района, авария устранена в течение трех часов. В районе 17 часов начали подъём давления теплоносителя и заполнение системы отопления.
«Отключение теплоснабжения не производилось, было временное понижения давления», — говорится в сообщении.