В Новосибирске могут запретить детям и подросткам заходить в алкомаркеты

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Народный избранник направил свое обращение главе Минпромторга, Денису Мантурову. В своем письме Хамзаев просит рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство для создания запрета на доступ несовершеннолетних к специализированным алкогольным магазинам и закрытым алкогольным секциям в общих продуктовых магазинах.
Депутат отмечает, что в последние годы были введены запреты на рекламу табачной и алкогольной продукции, а также ограничения на ночную продажу алкоголя в регионах России. Однако сам алкоголь остается доступным для всех покупателей, включая несовершеннолетних.
Бутылки с алкоголем часто располагаются не только на специальных полках, но и на стендах с акциями у входа в магазин, что делает их доступными для детей, пишет RT.