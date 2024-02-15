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Подросткам могут запретить заходить в места, где продается алкоголь

В Новосибирске могут запретить детям и подросткам заходить в алкомаркеты

15 февраля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Подросткам могут запретить заходить в места, где продается алкоголь
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением о запрете посещения алкомаркетов и алкогольных секций магазинов детьми и подростками. Если эту инициативу поддержат, то и в Новосибирской области будет действовать такой запрет.

Народный избранник направил свое обращение главе Минпромторга, Денису Мантурову. В своем письме Хамзаев просит рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство для создания запрета на доступ несовершеннолетних к специализированным алкогольным магазинам и закрытым алкогольным секциям в общих продуктовых магазинах.

Депутат отмечает, что в последние годы были введены запреты на рекламу табачной и алкогольной продукции, а также ограничения на ночную продажу алкоголя в регионах России. Однако сам алкоголь остается доступным для всех покупателей, включая несовершеннолетних.

Бутылки с алкоголем часто располагаются не только на специальных полках, но и на стендах с акциями у входа в магазин, что делает их доступными для детей, пишет RT.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Госдума#Запрет#Подростки#Эмилия Губарева
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