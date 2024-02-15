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Женщину нашли мертвой

В Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках

15 февраля 2024, 07:23
Фото: ЛизаАлерт
Женщину нашли мертвой
В Новосибирске завершили поиски женщины, которая пропала после смерти мамы и ушла из дома в одной майке и тапочках.

Женщина ушла из дома в одном халате и тапках более месяца назад. Ее тело было найдено прохожими под мостом на улице Кирова. Оно было сильно обезображено собаками, пишет КП-Новосибирск.

Муж погибшей смог опознать только её майку. Полиция начала расследование и назначила экспертизу, чтобы выяснить причину смерти.

Ранее волонтеры разослали ориентировки и помогали в поисках женщины. Также были обнаружены записи с видеокамер, на которых запечатлены последние минуты её жизни. На кадрах она шла в неизвестном направлении.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Тело#Эмилия Губарева#Поиски#Женщина#Трагедия
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