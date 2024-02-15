В Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Женщина ушла из дома в одном халате и тапках более месяца назад. Ее тело было найдено прохожими под мостом на улице Кирова. Оно было сильно обезображено собаками, пишет КП-Новосибирск.
Муж погибшей смог опознать только её майку. Полиция начала расследование и назначила экспертизу, чтобы выяснить причину смерти.
Ранее волонтеры разослали ориентировки и помогали в поисках женщины. Также были обнаружены записи с видеокамер, на которых запечатлены последние минуты её жизни. На кадрах она шла в неизвестном направлении.