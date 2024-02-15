Водитель устроил массовое ДТП при съезде с Бугринского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Инцидент произошел днем 15 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.
Nissan врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который по инерции столкнулся с универсалом Subaru Impreza.
Обошлось без пострадавших.
14 февраля на трассе в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись три большегруза. Погиб 23-летний водитель Toyota Duna. Он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.