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Водитель устроил массовое ДТП при съезде с Бугринского моста в Новосибирске

Водитель устроил массовое ДТП при съезде с Бугринского моста в Новосибирске

15 февраля 2024, 09:11
Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
Водитель автомобиля Nissan Note двигался на высокой скорости с Бугринского моста по улице Ватутина и устроил массовое ДТП.

Инцидент произошел днем 15 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Nissan врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который по инерции столкнулся с универсалом Subaru Impreza.

Обошлось без пострадавших.

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14 февраля на трассе в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись три большегруза. Погиб 23-летний водитель Toyota Duna. Он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Массовая авария#Бугринский мост#Алёна Рогонова
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