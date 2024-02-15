За 14 февраля в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП

По информации Госавтоинспекции, первая авария произошла в 16:30 в Новосибирском районе. Водитель Toyota Lite Ace, который ехал по дороге К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в направлении Новосибирска, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Bongo.