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Два разных ДТП произошло в НСО

За 14 февраля в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП

15 февраля 2024, 01:55
Фото: ГИБДД по НСО
Два разных ДТП произошло в НСО
В среду, 14 февраля, в Новосибирской области произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых были погибшие. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

По информации Госавтоинспекции, первая авария произошла в 16:30 в Новосибирском районе. Водитель Toyota Lite Ace, который ехал по дороге К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в направлении Новосибирска, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Bongo.

В результате, водитель Toyota получил серьезные травмы и скончался. Водитель и пассажир Kia были доставлены в больницу. На месте происшествия работали представители Госавтоинспекции, МЧС и полиции.

Также следует отметить, что в этот же день ранее произошла другая авария на автодороге Р-256 «Чуйский тракт». Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с грузовиком Isuzu.

«На 112 км трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем „Изудзу Форвард“, который двигался со стороны города Новосибирска».
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Полиция#Эмилия Губарева#Госавтоинспекция
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