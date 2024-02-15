За 14 февраля в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП

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По информации Госавтоинспекции, первая авария произошла в 16:30 в Новосибирском районе. Водитель Toyota Lite Ace, который ехал по дороге К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в направлении Новосибирска, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Bongo.
В результате, водитель Toyota получил серьезные травмы и скончался. Водитель и пассажир Kia были доставлены в больницу. На месте происшествия работали представители Госавтоинспекции, МЧС и полиции.
Также следует отметить, что в этот же день ранее произошла другая авария на автодороге Р-256 «Чуйский тракт». Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с грузовиком Isuzu.
«На 112 км трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем „Изудзу Форвард“, который двигался со стороны города Новосибирска».