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Новосибирцы назвали худшие жилмассивы города

«Ад и треш». Новосибирцы назвали худшие жилмассивы — что их особенно не устраивает

16 февраля 2024, 08:10
Фото: Ольга Чайка / atas.info
Новосибирцы назвали худшие жилмассивы города

Названы худшие жилмассивы в Новосибирске

Сервис 2ГИС опубликовал рейтинг худших жилмассивов Новосибирска. Лидером антирейтинга стал Плющихинский жилмассив. Также в список вошли Южно-Чемской микрорайон, Северный микрорайон, Жилмассив «Чистая слобода», Горский жилмассив.

1. Плющихинский жилмассив, 2,5 звезды из 5 возможных (37 оценок)

«Ад и треш. Жил здесь ради экономии полгода после окончания университета, съехал при первой же возможности. Терпимо, если необходимо где-то перекантоваться на съеме по первости, жить на постоянной основе», — пишет 14 ноября 2023 года пользователь под ником no comment.
«Прикольный район, колоритный, ездим иногда туда сделать фото в духе 90х, разруху поснимать, своеобразный туризм локальный, ужас конечно, как люди живут, район застрявший на границе 80-90х», — говорит ​Aleksandr Gladius и ставит микрорайону один балл.

Кто-то видит в этом месте плюсы:

«Экологически хорошее место», — пишет 6 октября 2023 года Зоя Коновалова.

Пользователи также отмечают большое скопление мигрантов.

Фото: Ольга Чайка / atas.info

2. Южно-Чемской микрорайон, 2,6 звезды (57 оценок)

Многие пользователи высказывают недовольство транспортной доступностью и отсутствием развитой инфраструктуры.

«Впервые ездил в такое место, для встречи с одним человеком, я просто в ужасе. Кроме домов и магазинов ничего не увидел, даже дворов нет благоустроенных. Стоят одни дома», — пишет 3 апреля 2023 года Сергей Ш.

Анна Худоногова в своем отзыве от 26 мая 2023 года встала на защиту жилмассива:

«Читаю эту грязь и ужасаюсь. Я 45 лет прожила на Телецентре. По сносу переехали на Просторный. Тех денег которые нам как собственникам заплатили хватило только на Просторный. Только здесь узнала, что зимой бывает тепло в квартире, вода без перебоев. Отсутствие пьянок от соседей, регулярный вывоз мусора и уборка дворов и подъездов. Площадки для детей. Из минусов только транспорт. Талоны в поликлинику здесь получить проще оказалось».

3. Северный микрорайон, 3,3 звезды (10 оценок)

Самые информативные комментарии пользователи оставили в 2021 году.

«Пробки, вечером лучше даже не соваться сюда», — ​пользователь mons.
«Покупал квартиру на сдачу. Жила дочь четыре года. Отличный массив. Адекватные люди. Просторно. Куча магазинов. С Затулинками и прочими Цветущими плющихами, смешно сравнивать», — amensk.
Фото: Ольга Чайка / atas.info

4. Жилмассив «Чистая слобода», 3,5 звезды (56 оценок)

Люди ценят огороженную территорию, кто-то радуется хорошим соседям. Но не всем так повезло.

«В подъезде не убирают с декабря, сейчас середина января. Велосипед нельзя оставить в подъезде даже пристегнутым, украли», — делится Иван Бауэр​ 18 января 2022 года.
«Сами жили в соседнем доме, который ещё лет 10 назад построили. Качество новых, конечно, на уровень выше», — написала 6 апреля 2022 Svetlana Ivanova​.
Фото: Ольга Чайка / atas.info

5. Горский жилмассив в 3,7 звезды (21 оценка)

Как и во многих локациях Новосибирска, здесь пользователей не устраивают отсутствие парковочных мест, плохая очистка дорог и тротуаров от снега.

«Зимой ужасно, дороги не чистят! За все время зимы почистили дорогу 1 раз, и то криворуко. Машины буксуют. Разъехаться не могут. Одна колея», — пишет 28 декабря 2023 Олеся Заварзина​.

Другой пользователь отмечает, что уровень комфорта зависит от конкретной части жилмассива.

«Горский микрорайон большой и разный. Мы живём в той части, что возле парка. Нас все устраивает: дома не муравейники, этажей по 11 и квартиры не маленькие, расстояния между домами нормальные, рядом парк. Есть подземные гаражи. Рядом все необходимое для жизни, в том числе, школы садики», — написал пользователь Altay Estete​ 8 ноября 2021 года.
Фото: Ольга Чайка / atas.info
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#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Жилмассив#2ГИС#Алёна Рогонова#Горский жилмассив#Южно-Чемской микрорайон#Плющихинский жилмассив
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