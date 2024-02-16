Адвокат Добровинский рассказал об общении с няней детей Пугачевой

Теперь он осознал, что и его помощники могли выкладывать всем подряд его семейные тайны, когда переставали у него работать. В связи с этим адвокат задумался: стоит ли рассчитывать на действие подписки о неразглашении? И пришел к выводу: для большинства людей соблюдение взятых на себя обязательств по сохранению конфиденциальной информации — вещь вовсе не обязательная.