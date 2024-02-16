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Published Сегодня, 16:53

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Updated Сегодня, 16:54

Адвокат Добровинский рассказал об общении с няней детей Пугачевой

Адвокат Добровинский рассказал об общении с няней детей Пугачевой

16 февраля 2024, 16:53
Фото: allaradio.ru
Адвокат Александр Добровинский знает все о праве на неприкосновенность частной жизни: это часть его профессии. Однако и он согласен: ожидать от окружающих хранения ваших секретов не стоит никому.

К такому выводу Добровинский пришел, когда воспользовался услугами бывшей няни двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина* — Гарри и Лизы. После того, как эта женщина вошла в семью адвоката, присматривая за его детьми, она раскрыла работодателю множество любопытных подробностей о жизни Аллы Борисовны и ее домочадцев — вплоть до периодичности их походов в туалет, иронизирует Добровинский. Об этом рассказывает newia.

Теперь он осознал, что и его помощники могли выкладывать всем подряд его семейные тайны, когда переставали у него работать. В связи с этим адвокат задумался: стоит ли рассчитывать на действие подписки о неразглашении? И пришел к выводу: для большинства людей соблюдение взятых на себя обязательств по сохранению конфиденциальной информации — вещь вовсе не обязательная.

Напомним: после событий февраля 2022 года Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* перебралась из России в Израиль. После начала боевых действий в этой стране Пугачева с семьей поселилась на Кипре, где у нее, по слухам, собственное жилье. Сейчас супруги живут там, их дети ходят в частную школу и изучают несколько иностранных языков.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
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