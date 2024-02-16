Актер из Новосибирска Степан Белозеров снялся в главной роли фильма «Лед 3»

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 05:20
В прокат вышел «Лед 3» — это финальный фильм трилогии про союз фигуристки и хоккеиста, который вспыхнул на льду Байкала. Первая часть фильма рассказывала о фигуристке Надежды Лапшиной из Иркутска, ее пути в фигурном катании, а также про любовь к Александру Горину — хулигану-хоккеисту. Вторая серия фильма была про смерть во время родов Надежды, а также об их дочке, где Горин добивался быть рядом с ней через опеку. Третья часть, как сообщают читатели Atas.info, была весьма интересной: «жирная, хорошая точка» — говорят новосибирцы.
В финальной картине в главных ролях снялись дочка Александра Горина — Надежда (так ее назвали в честь мамы), ее отец, тренер Ирина Шаталина и новый герой — Сергей Орлов, который напоминал папу Нади в молодости.
Надя выросла и стала заниматься фигурным катанием. Она мечтает о достижении высоких результатов, выиграть заветный «Кубок льда», как и ее мама раньше. Горин, отец Нади, не поддерживает ее спортивную карьеру. Он хочет защитить дочь от возможных трудностей, ведь он уже потерял слишком много.
Девушка участвует в тайной тренировке на Байкале, где знакомится с молодым и отважным хоккеистом из Москвы — Сергеем Орловым. Между юной 18-летней фигуристкой и молодым хоккеистом произошла любовь. Правда, этот союз не одобряет сам Горин. Юноша влюбился в Надю с первого взгляда. Он безвозмездно помогал ей тренироваться. Как итог — заслуженная победа на главных соревнованиях.
Из открытых источников известно, что Степан Белозеров родом из Сибири. Он родился 23 апреля 1998 года в Новосибирске. Кроме актерской работы, Степан профессионально занимался сноубордингом в юности. Он учился в школе олимпийского резерва, но из-за травмы ему пришлось оставить этот вид спорта. В фильме «Лед 3» сложные трюки на коньках исполнял дублер — хоккеист Павел Поздняков.
После окончания средней школы в Новосибирске, Степан поступил во МХАТ. Он учился на курсе Виктора Рыжакова и уже во время учебы снялся в нескольких спектаклях.
Он часто меняет свой внешний вид для разных ролей, например, в фильме «Лунатики» он предстал с дредами, пирсингом и татуировками.
Как отметили читатели Atas.info, посмотревшие фильм в день премьеры, Степан прекрасно справился с ролью Сережи Орлова. Новосибирского актера называют «новым крашем» среди актеров (Прим. ред. Краш — это тот, кто нравится или вызывает восхищение).
«Шла на ничего не обещающий фильм, а вышла под большим впечатлением. Можно закрыть глаза на музыкальные сцены, по моему мнению, портящих картину, однако нельзя забыть о новом актере из Новосибирска. Вот, о ком надо говорить, а не Кологривого вспоминать», — рассказала жительница столицы Сибири.