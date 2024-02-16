Актер из Новосибирска Степан Белозеров снялся в главной роли фильма «Лед 3»

В прокат вышел «Лед 3» — это финальный фильм трилогии про союз фигуристки и хоккеиста, который вспыхнул на льду Байкала. Первая часть фильма рассказывала о фигуристке Надежды Лапшиной из Иркутска, ее пути в фигурном катании, а также про любовь к Александру Горину — хулигану-хоккеисту. Вторая серия фильма была про смерть во время родов Надежды, а также об их дочке, где Горин добивался быть рядом с ней через опеку. Третья часть, как сообщают читатели Atas.info, была весьма интересной: «жирная, хорошая точка» — говорят новосибирцы.