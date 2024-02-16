Алексей Навальный* умер в колонии: что известно о смерти политика

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
О смерти политика сообщается на сайте УФСИН. После новости страница ведомства стала недоступна.
«Осужденный после прогулки почувствовал себя плохо, почти сразу же потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что были предприняты все необходимые реанимационные действия, но они не помогли. По данным источника RT, у политика мог оторваться тромб.
ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный, сообщает «РИА Новости». Смерть политика также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«На этот счет есть определенный свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — кратко отметил он.
17 января 2021 года после лечения в Германии Навальный* возвратился из Берлина в Москву, где при прохождении паспортного контроля был арестован. В декабре 2023 года политика перевели в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 4 июня Навальному* должно было исполнится 48 лет.
*внесен в реестр экстремистов и террористов РФ