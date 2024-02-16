Алексей Навальный* умер в колонии: что известно о смерти политика

17 января 2021 года после лечения в Германии Навальный* возвратился из Берлина в Москву, где при прохождении паспортного контроля был арестован. В декабре 2023 года политика перевели в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 4 июня Навальному* должно было исполнится 48 лет.