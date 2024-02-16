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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Последний рейс выполнят 26 марта

Авиакомпания «Победа» прекращает рейсы между Новосибирском и Петербургом

16 февраля 2024, 14:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Последний рейс выполнят 26 марта
Авиакомпания прекращает свои полеты из Новосибирска в Санкт-Петербург с 28 марта. Причины данного решения пока остаются неизвестными.

Из Новосибирска в Санкт-Петербург больше не будут летать самолеты авиакомпании «Победа». Причины прекращения авиасообщения пока неизвестны.

Отечественный лоукостер «Победа» отменит все рейсы из Новосибирска в Петербург. Последний полет будет произведен из северной столицы 28 марта. В расписании авиаперевозчика уже отсутствуют рейсы со второй половины марта.

С 29 марта возможно купить авиабилеты только на рейсы со стыковкой в Москве, в аэропорту Шереметьево. Время ожидания между рейсами будет составлять 2 часа и 15 минут.

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#Экономика#Новосибирск#Авиакомпания#Авиация#Рейсы#Алина Гурицкая
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