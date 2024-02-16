Авиакомпания «Победа» прекращает рейсы между Новосибирском и Петербургом

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Из Новосибирска в Санкт-Петербург больше не будут летать самолеты авиакомпании «Победа». Причины прекращения авиасообщения пока неизвестны.
Отечественный лоукостер «Победа» отменит все рейсы из Новосибирска в Петербург. Последний полет будет произведен из северной столицы 28 марта. В расписании авиаперевозчика уже отсутствуют рейсы со второй половины марта.
С 29 марта возможно купить авиабилеты только на рейсы со стыковкой в Москве, в аэропорту Шереметьево. Время ожидания между рейсами будет составлять 2 часа и 15 минут.