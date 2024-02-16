Белоусов: Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в 2023 году достиг 8 трлн рублей

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что в прошлом году четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков были заключены с поставщиками из сегмента малого и среднего бизнеса. Он отметил растущий тренд на приобретение производственной продукции у небольших предприятий. Государственные компании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от европейских и американских поставщиков технологий. Продукция производственного назначения занимает около 4,3 триллиона рублей из общего объема закупок у МСП.