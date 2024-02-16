Белоусов: Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в 2023 году достиг 8 трлн рублей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Контроль за соблюдением квоты осуществляется Корпорацией МСП и регионами. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 13,5%, пишут «Ведомости».
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что предоставление доступа малым и средним предприятиям к системе закупок является важным элементом государственной поддержки. Объем поставок крупным заказчикам со стороны МСП по 223-ФЗ продолжает расти. Он отметил, что количество компаний, использующих закупки как один из каналов сбыта товаров, также продолжает увеличиваться: к концу прошлого года их число составило уже 213 тысяч.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что в прошлом году четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков были заключены с поставщиками из сегмента малого и среднего бизнеса. Он отметил растущий тренд на приобретение производственной продукции у небольших предприятий. Государственные компании активно занимаются импортозамещением, чтобы не зависеть от европейских и американских поставщиков технологий. Продукция производственного назначения занимает около 4,3 триллиона рублей из общего объема закупок у МСП.
Среди крупнейших заказчиков у МСП наибольшую долю по объему закупок занимают РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком» и «Россети». Основные закупки осуществляются в сфере обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), строительства и сооружений (1,9 трлн рублей) и в инженерно-технической и профессиональной сфере (401 млрд рублей).
Среди регионов — лидеров по объему закупок у малого и среднего бизнеса — Москва (2,1 трлн рублей), Санкт-Петербург (682 млрд рублей) и Московская область (362 млрд рублей).