Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рост заболеваемости ОРВИ продолжается. С начала сезона гриппом и ОРВИ в НСО заболели 1,1 млн человек, за прошедшую неделю заразились почти 29 тысяч человек.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 103,8 случаев на 10 тысяч населения.
Накануне в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заявили, что с 5 по 11 февраля в регионе зарегистрировали 289 случаев гриппа.