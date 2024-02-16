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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70%

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70%

16 февраля 2024, 06:43
Фото: 1MI
С начала сезона в регионе гриппом и ОРВИ заразились 1,1 млн человек. Рост заболеваемости продолжается.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 70,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Рост заболеваемости ОРВИ продолжается. С начала сезона гриппом и ОРВИ в НСО заболели 1,1 млн человек, за прошедшую неделю заразились почти 29 тысяч человек.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 103,8 случаев на 10 тысяч населения.

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Накануне в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заявили, что с 5 по 11 февраля в регионе зарегистрировали 289 случаев гриппа.

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#Общество#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Роспотребнадзор#Больничный#Заболеваемость#Алёна Рогонова
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