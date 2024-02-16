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Боксер обратился к новосибирцам

Известный боксер из Новосибирска Михаил Алоян попросил совет у своих подписчиков

16 февраля 2024, 01:30
Фото: Михаил Алоян/ВКонтакте
Боксер обратился к новосибирцам
Боксер Михаил Алоян обратился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» к жителям Новосибирска с вопросом о выборах президента РФ.

Известный спортсмен Михаил Алоян спросил новосибирцев о выборе метода голосования на предстоящих выборах. Боксер поинтересовался, какие возможности предоставляются для голосования на выборах президента РФ в этом году.

Он создал опрос своих подписчиков, где предложил проголосовать за более удачный формат «голосовать дистанционно» или «пойти на избирательный участок».

Отметим, что если избиратель желает проголосовать дистанционно, то для этого нужно подать заявку до 11 марта на госуслугах в разделе «Выборы Президента», а потом проголосовать на специальной платформе.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Президент#Голосование#Эмилия Губарева#Выборы президента 2024
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