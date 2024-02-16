Известный боксер из Новосибирска Михаил Алоян попросил совет у своих подписчиков

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Известный спортсмен Михаил Алоян спросил новосибирцев о выборе метода голосования на предстоящих выборах. Боксер поинтересовался, какие возможности предоставляются для голосования на выборах президента РФ в этом году.
Он создал опрос своих подписчиков, где предложил проголосовать за более удачный формат «голосовать дистанционно» или «пойти на избирательный участок».
Отметим, что если избиратель желает проголосовать дистанционно, то для этого нужно подать заявку до 11 марта на госуслугах в разделе «Выборы Президента», а потом проголосовать на специальной платформе.