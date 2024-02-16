К ТРЦ «Галерея» в Новосибирске съехались пожарные машины

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Вокруг торгово-развлекательного центра «Галерея» в Новосибирске собрались пожарные машины. Эту информацию передали очевидцы в соцсетях.
Все произошло вечером 15 февраля. По сообщению МЧС региона, в службу поступил ложный вызов о наличии дыма на крыше торгового центра.
«На место выехали несколько пожарных расчетов. Очевидцы ошибочно приняли пар, который шел из вентиляции, за дым», — уточнили в ведомстве.
После проверки ситуации, работа в ТРЦ возобновилась в обычном режиме.