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Вызов был ложным

К ТРЦ «Галерея» в Новосибирске съехались пожарные машины

16 февраля 2024, 01:39
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вызов был ложным
Вечером в четверг, 15 февраля, к ТРЦ «Галерея» в Новосибирске съехались пожарные машины. Подробности сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Вокруг торгово-развлекательного центра «Галерея» в Новосибирске собрались пожарные машины. Эту информацию передали очевидцы в соцсетях.

Все произошло вечером 15 февраля. По сообщению МЧС региона, в службу поступил ложный вызов о наличии дыма на крыше торгового центра.

«На место выехали несколько пожарных расчетов. Очевидцы ошибочно приняли пар, который шел из вентиляции, за дым», — уточнили в ведомстве.

После проверки ситуации, работа в ТРЦ возобновилась в обычном режиме.

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#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева#Эвакуация#Пожарные машины#ТРЦ Галерея
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