Кандидат в мэры Новосибирска Кожемякин предложил переименовать город

Кандидату в мэры Новосибирска Кожемякину больше нравится Ново-Николаевск

В региональном отделении 'Российской партии пенсионеров за справедливость» заявили о кандидате на должность мэра Новосибирска. Им может стать Эдуард Кожемякин.