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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 09:32

Эдуард Кожемякин предложил переименовать Новосибирск

Кандидат в мэры Новосибирска Кожемякин предложил переименовать город

16 февраля 2024, 08:56
Фото: ВК / Официальный аккаунт Эдуарда Кожемякина
Эдуард Кожемякин предложил переименовать Новосибирск

Кандидату в мэры Новосибирска Кожемякину больше нравится Ново-Николаевск

В региональном отделении 'Российской партии пенсионеров за справедливость» заявили о кандидате на должность мэра Новосибирска. Им может стать Эдуард Кожемякин.

Сам кандидат подтвердил информацию.

«Меня выбрали на президиуме. Позже подадим все документы», — заявил Эдуард Кожемякин Atas.Info.

Возможный мэр Новосибирска заявил о «народной» программе, которую сформирует «сам избиратель». Однако у кандидата есть свои идеи.

«У нас в Новосибирске есть памятник Николаю, российскому императору и христианскому страстотерпцу. Почему бы не вернуть нам историческое название? Ново-Николаевск, Николаевск, Никольск» — предложил Эдуард Кожемякин.

Напомним, что возможным мэром Новосибирска может стать Светлана Каверзина.

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