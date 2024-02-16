Кандидат в мэры Новосибирска Кожемякин предложил переименовать город

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сам кандидат подтвердил информацию.
«Меня выбрали на президиуме. Позже подадим все документы», — заявил Эдуард Кожемякин Atas.Info.
Возможный мэр Новосибирска заявил о «народной» программе, которую сформирует «сам избиратель». Однако у кандидата есть свои идеи.
«У нас в Новосибирске есть памятник Николаю, российскому императору и христианскому страстотерпцу. Почему бы не вернуть нам историческое название? Ново-Николаевск, Николаевск, Никольск» — предложил Эдуард Кожемякин.
Напомним, что возможным мэром Новосибирска может стать Светлана Каверзина.