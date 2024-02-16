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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Девушка расплакалась из-за холода

Мороз довел до слез — новосибирская блогерша устроила истерику из-за погоды

16 февраля 2024, 09:46
Фото: соцсети Анны Калининой
Девушка расплакалась из-за холода

Блогерша устроила истерику из-за мороза в Новосибирске

Известная блогер из Новосибирска Анна Калинина устроила истерику в соцсетях из-за погоды. Она снова сравнила Новосибирск с Дагестаном.

Блогер из Новосибирска Анна Калинина, известная под псевдонимом Kallina4ka, опубликовала эмоциональное видео. Она пожаловалась на морозы в Новосибирске и в очередной раз понастальгировала по Дагестану.

Видео: соцсети Анны Калининой

Мы лишь напомним, что в прошлом году видео сибирячки завирусилось по всем пабликам. Она раскритиковала новосибирских мужчин после поездки в Дагестан. Якобы там сильный пол следит за своим внешним видом, а в столице Сибири — нет. Тогда ей начали массово поступать угрозы от сибиряков.

После этого блогер практически в каждом видео затрагивает Дагестан и хвалится, как сильно его любит (туда она часто ездит по работе). Правда, Новосибирск тоже в ее фаворитах. Родной город любовью она не обделяет, а вот климат для Анны совсем не подходящий. По ее словам, ей постоянно приходится тепло одеваться, чтобы просто выйти из дома на пять минут, а вот в Дагестане всегда тепло.

Вот только не все подписчики с пониманием относятся к блогерше. Часть комментариев — высмеивание ее истерик. Сама девушка называет себя очень эмоциональной. Только Анну хейтеры совсем не волнуют.

Девушка ответила хейтерамДевушка ответила хейтерам
Девушка ответила хейтерам
Блогерша раскритиковала мужчин в Новосибирске за внешний вид и получила войну хейта
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#Общество#Видео#Новосибирск#Погода#Блогер#Эмилия Губарева#Хейтеры
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