Мороз довел до слез — новосибирская блогерша устроила истерику из-за погоды

После этого блогер практически в каждом видео затрагивает Дагестан и хвалится, как сильно его любит (туда она часто ездит по работе). Правда, Новосибирск тоже в ее фаворитах. Родной город любовью она не обделяет, а вот климат для Анны совсем не подходящий. По ее словам, ей постоянно приходится тепло одеваться, чтобы просто выйти из дома на пять минут, а вот в Дагестане всегда тепло.