Обернутого в пакет новорожденного нашли в Новосибирске — возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
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Updated Сегодня, 13:24
Прокуратура Новосибирской области поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка, обнаруженного в одном из домов Железнодорожного района города.
Прокуратура Новосибирской области признала законным начало уголовного дела по факту обнаружения новорожденного ребенка. Согласно материалам дела, обернутого в полиэтиленовый пакет ребенка нашли на придомовой территории одного из домов Железнодорожного района. В результате предварительного расследования выявлено, что инцидент произошел 16 февраля 2024 года.
Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, незамедлительно доставили младенца в медицинское учреждение, где ему была предоставлена необходимая медицинская помощь. Следователем Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Отметим, что сейчас температура воздуха на улице составляет -30 градусов. За это время даже одетый человек может отморозить себе конечности.