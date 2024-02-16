Обернутого в пакет новорожденного нашли в Новосибирске — возбуждено уголовное дело

Обернутого в пакет новорожденного нашли в Новосибирске

Ужасающая ситуация произошла в Новосибирске: в Железнодорожном районе города найден новорожденный ребенок — он был брошен на улице завернутым в пакет. Следователям предстоит установить, кто буквально выкинул ребенка. Сейчас он находится в больнице.