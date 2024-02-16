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Ребенка нашли живым, обернутым в пакет

Обернутого в пакет новорожденного нашли в Новосибирске — возбуждено уголовное дело

16 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Ребенка нашли живым, обернутым в пакет

Обернутого в пакет новорожденного нашли в Новосибирске

Ужасающая ситуация произошла в Новосибирске: в Железнодорожном районе города найден новорожденный ребенок — он был брошен на улице завернутым в пакет. Следователям предстоит установить, кто буквально выкинул ребенка. Сейчас он находится в больнице.

Прокуратура Новосибирской области поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка, обнаруженного в одном из домов Железнодорожного района города.

Прокуратура Новосибирской области признала законным начало уголовного дела по факту обнаружения новорожденного ребенка. Согласно материалам дела, обернутого в полиэтиленовый пакет ребенка нашли на придомовой территории одного из домов Железнодорожного района. В результате предварительного расследования выявлено, что инцидент произошел 16 февраля 2024 года.

Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, незамедлительно доставили младенца в медицинское учреждение, где ему была предоставлена необходимая медицинская помощь. Следователем Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отметим, что сейчас температура воздуха на улице составляет -30 градусов. За это время даже одетый человек может отморозить себе конечности.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Убийство#Уголовное дело#Алина Гурицкая
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