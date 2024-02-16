Особняк с зимним садом продают на левом берегу Новосибирска за 24 млн рублей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
К дому площадью почти 700 кв. метров прилагаются шесть соток, гараж на два авто, «качественная и дорогая мебель».
Планировка включает гостиную с настоящим камином, кухню-столовую кабинет, спортзал, четыре санузла, кинотеатр с баром, бильярдную комнату, зимний сад, три спальни, сауну с большим бассейном-джакузи, винный погреб. В доме двухэтажный цоколь.
В декабре стало известно, что 13-летняя блогерша из Новосибирска Милана Хаметова купила трехэтажный особняк. Точный доход блогерши неизвестен.