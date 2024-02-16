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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Особняк с зимним садом продают на левом берегу Новосибирска за 24 млн рублей

Особняк с зимним садом продают на левом берегу Новосибирска за 24 млн рублей

16 февраля 2024, 10:27
Фото: novosibirsk.n1.ru
В Ленинском районе Новосибирска выставили на продажу двухэтажный кирпичный особняк за 23,9 млн рублей (почти 35 тысяч за «квадрат»). Объявление размещено на сайте N1.ru.

К дому площадью почти 700 кв. метров прилагаются шесть соток, гараж на два авто, «качественная и дорогая мебель».

Планировка включает гостиную с настоящим камином, кухню-столовую кабинет, спортзал, четыре санузла, кинотеатр с баром, бильярдную комнату, зимний сад, три спальни, сауну с большим бассейном-джакузи, винный погреб. В доме двухэтажный цоколь.

Фото: novosibirsk.n1.ru

В декабре стало известно, что 13-летняя блогерша из Новосибирска Милана Хаметова купила трехэтажный особняк. Точный доход блогерши неизвестен.

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