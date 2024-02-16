Под Новосибирском мужчина чуть не лишился ног в 30-градусный мороз

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Как сообщили в аварийно-спасательной службе, мужчину обнаружили в Карасуке рано утром. В 32-градусный мороз новосибирец отморозил лицо и мог лишиться рук и ног. Пенсионера отогрели и передали медикам.
Одновременно с этим спасатели обнаружили мужчину возле железной дороги в Чановском районе. Он практически замерз и нуждался в горячем чае. Сейчас жизнь новосибирца вне опасности.
Напомним, что в Новосибирской области ожидаются температурные «качели».