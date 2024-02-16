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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Мужчина чуть не замерз

Под Новосибирском мужчина чуть не лишился ног в 30-градусный мороз

16 февраля 2024, 05:53
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мужчина чуть не замерз

В Новосибирской области пенсионера спасли от обморожения

В Новосибирской области спасли пожилого мужчину. Пенсионер пропал без вести, его искали родные.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе, мужчину обнаружили в Карасуке рано утром. В 32-градусный мороз новосибирец отморозил лицо и мог лишиться рук и ног. Пенсионера отогрели и передали медикам.

Одновременно с этим спасатели обнаружили мужчину возле железной дороги в Чановском районе. Он практически замерз и нуждался в горячем чае. Сейчас жизнь новосибирца вне опасности.

Напомним, что в Новосибирской области ожидаются температурные «качели».

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Спасатели#Заморозки#Морозы#Поиски#Александр Ляхов
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