Под Новосибирском пропала 16-летняя девочка в кепке

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
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Updated Сегодня, 01:46
В Новосибирской области исчезла 16-летняя девочка Анастасия К. Произошло это в городе Обь.
Сообщение о пропаже поступило от волонтеров отряда «ЛизаАлерт», которые уже начали активно распространять информацию о ней в социальных сетях. Пока что нет никакой связи с подростком, так как она не отвечает на звонки.
Анастасия ростом около 170 см, имеет среднее сложение тела, светлые волосы до плеч и зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку, синие джинсы, коричневые угги и кепку.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.