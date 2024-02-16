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Девочка пропала

Под Новосибирском пропала 16-летняя девочка в кепке

16 февраля 2024, 01:44
Фото: ЛизаАлерт
Девочка пропала
В Новосибирской области пропала 16-летняя девочка из города Обь, которая не вернулась домой вчера вечером.

В Новосибирской области исчезла 16-летняя девочка Анастасия К. Произошло это в городе Обь.

Сообщение о пропаже поступило от волонтеров отряда «ЛизаАлерт», которые уже начали активно распространять информацию о ней в социальных сетях. Пока что нет никакой связи с подростком, так как она не отвечает на звонки.

Анастасия ростом около 170 см, имеет среднее сложение тела, светлые волосы до плеч и зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в черную куртку, синие джинсы, коричневые угги и кепку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропажа#Соцсети#Волонтеры#Эмилия Губарева#Обь#Подросток#Лиза Алерт#Ориентировка
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