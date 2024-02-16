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Прокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра Новосибирска

Прокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра Новосибирска

16 февраля 2024, 10:53
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Прокуратура отстояла в суде приведение с соответствие проектов планировок территорий «площадь Ленина» и «Центральный парк». Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2023 года мэрия утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Центральном районах, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина (проект планировки «площадь Ленина»).

Прокуратура установила, что была нарушена потребность граждан в образовательных учреждениях.

Также мэрия нарушила правила землепользования и установила зону многоэтажной специализированной застройки на участке с кадастровым номером 54:35:021195:231. Речь об планах строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на улице Ленина.

Фото: прокуратура Новосибирска

Также в августе 2023 года мэрия отдала под застройку делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, участки с кадастровыми номерами 54:35:101495:419, 54:35:101495:421, 54:35:101495:422.

Речь идет о проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах (проект планировки «Центральный парк»).

Центральный районный суд Новосибирска постановил мэрии привести проекты планировки в соответствие.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Застройка#Суд#Мэрия#Прокуратура#Площадь Ленина#Алёна Рогонова#Проект планировки
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