Прокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра Новосибирска

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В июне 2023 года мэрия утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Центральном районах, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина (проект планировки «площадь Ленина»).
Прокуратура установила, что была нарушена потребность граждан в образовательных учреждениях.
Также мэрия нарушила правила землепользования и установила зону многоэтажной специализированной застройки на участке с кадастровым номером 54:35:021195:231. Речь об планах строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на улице Ленина.
Также в августе 2023 года мэрия отдала под застройку делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, участки с кадастровыми номерами 54:35:101495:419, 54:35:101495:421, 54:35:101495:422.
Речь идет о проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах (проект планировки «Центральный парк»).
Центральный районный суд Новосибирска постановил мэрии привести проекты планировки в соответствие.