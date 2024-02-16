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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

Продавец просит символическую сумму

Редкий коллекционный сахар из разных стран продают в Новосибирске

16 февраля 2024, 06:10
Фото: Авито
Продавец просит символическую сумму
В Новосибирске жительница продает коллекционные пакетики с сахаром из разных городов и стран.

В Новосибирске продается уникальная коллекция пакетиков с сахаром, привезенных из разных уголков мира. Такое предложение можно найти на одном из бесплатных сайтов. В коллекции — 19 пакетиков.

Продавец просит за нее всего 100 рублей. Такая цена связана с тем, что некоторые пакетики повторяются. Она предлагает их продать или обменять на что-то интересное.

На пакетиках изображены различные местности, архитектурные достопримечательности, животные и красивые пейзажи из разных стран. Среди них можно найти Пакистан, Бали, Париж, Цейлон, Кения, Лиссабон, Эфиопия, Танзания, Египет, Стамбул и другие города и страны.

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#Новосибирск#Сахар#Продажа#Объявление#Эмилия Губарева
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