Редкий коллекционный сахар из разных стран продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Новосибирске продается уникальная коллекция пакетиков с сахаром, привезенных из разных уголков мира. Такое предложение можно найти на одном из бесплатных сайтов. В коллекции — 19 пакетиков.
Продавец просит за нее всего 100 рублей. Такая цена связана с тем, что некоторые пакетики повторяются. Она предлагает их продать или обменять на что-то интересное.
На пакетиках изображены различные местности, архитектурные достопримечательности, животные и красивые пейзажи из разных стран. Среди них можно найти Пакистан, Бали, Париж, Цейлон, Кения, Лиссабон, Эфиопия, Танзания, Египет, Стамбул и другие города и страны.