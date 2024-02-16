atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Российский бизнесмен Сутягинский намерен отстаивать свои права

Российский бизнесмен Сутягинский намерен отстаивать свои права

16 февраля 2024, 18:23
Фото: 1MI
Основателю ГК «Титан» Михаилу Сутягинскому стало известно из СМИ о том, что в Казахстане его объявили в розыск. До недавнего времени предпринимателю не поступало официальных запросов по уголовному делу, по которому он проходил бы подозреваемым.

Согласно заявлению, сделанному представителем ГК «Титан», группа компаний считает обвинения в адрес бизнесмена из России надуманными и беспочвенными. Об этом пишет gorod55.ru.

Михаил Сутягинский родился в Казахстане, однако имеет гражданство России, живет и работает в РФ, и он не намерен скрываться от следствия. Не исключается возможность того, что объявление предпринимателя в розыск используется в качестве инструмента давления на него.

В настоящее время Михаил Сутягинский, которому принадлежат работающие в сфере АПК и нефтехима компании, пытается вернуть инвестиции, сделанные в экономику Казахстана, через Международный арбитражный суд. Ранее в Казахстане национализировали три предприятия, принадлежащих Сутягинскому. Бизнесмен уже заявил о своем намерении отстаивать имущественные права, представители предпринимателя направили обращение в Генпрокуратуру РФ.

Михаил Сутягинский и его брат в Казахстане построили три завода — «Силициум», «Биохим» и ТОО «Баско». В разное время власти государства называли инвестиционные проекты прорывными, на открытии присутствовал Нурсултан Назарбаев, который в то время занимал пост президента республики. Предприятия Сутягинского работали успешно, однако в скором времени они столкнулись с проблемами в сфере водоснабжения и энергоснабжения, а также с рейдерскими атаками.

Отмечается, что проблемы с коммуникациями были санкционированы местными чиновниками. Кроме того, бизнес братьев Сутягинских подвергался давлению со стороны банков Казахстана — они выдвинули требования по возврату средств, направленных на финансирование инвестиционных проектов. В результате предприятия были национализированы. Производственные дела на заводах запущены — предприятия простаивают. Однако Михаил Сутягинский не собирается сдаваться и намерен через суд вернуть вложенные средства. После того как он озвучил соответствующее намерение, его объявили в розыск по уголовному делу.

#Общество
Подпишитесь
Алексей Навальный* умер в колонии: что известно о смерти политика
Сегодня, 11:33
За чей счет банкет? Что известно о викторине к выборам, где можно выиграть квартиру
Сегодня, 05:05
Мороз довел до слез — новосибирская блогерша устроила истерику из-за погоды
Сегодня, 09:46
Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
Сегодня, 09:02
Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса
Сегодня, 03:38
Актер из Новосибирска Степан Белозеров снялся в главной роли фильма «Лед 3»
Сегодня, 04:15