Российский бизнесмен Сутягинский намерен отстаивать свои права

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Согласно заявлению, сделанному представителем ГК «Титан», группа компаний считает обвинения в адрес бизнесмена из России надуманными и беспочвенными. Об этом пишет gorod55.ru.
Михаил Сутягинский родился в Казахстане, однако имеет гражданство России, живет и работает в РФ, и он не намерен скрываться от следствия. Не исключается возможность того, что объявление предпринимателя в розыск используется в качестве инструмента давления на него.
В настоящее время Михаил Сутягинский, которому принадлежат работающие в сфере АПК и нефтехима компании, пытается вернуть инвестиции, сделанные в экономику Казахстана, через Международный арбитражный суд. Ранее в Казахстане национализировали три предприятия, принадлежащих Сутягинскому. Бизнесмен уже заявил о своем намерении отстаивать имущественные права, представители предпринимателя направили обращение в Генпрокуратуру РФ.
Михаил Сутягинский и его брат в Казахстане построили три завода — «Силициум», «Биохим» и ТОО «Баско». В разное время власти государства называли инвестиционные проекты прорывными, на открытии присутствовал Нурсултан Назарбаев, который в то время занимал пост президента республики. Предприятия Сутягинского работали успешно, однако в скором времени они столкнулись с проблемами в сфере водоснабжения и энергоснабжения, а также с рейдерскими атаками.
Отмечается, что проблемы с коммуникациями были санкционированы местными чиновниками. Кроме того, бизнес братьев Сутягинских подвергался давлению со стороны банков Казахстана — они выдвинули требования по возврату средств, направленных на финансирование инвестиционных проектов. В результате предприятия были национализированы. Производственные дела на заводах запущены — предприятия простаивают. Однако Михаил Сутягинский не собирается сдаваться и намерен через суд вернуть вложенные средства. После того как он озвучил соответствующее намерение, его объявили в розыск по уголовному делу.