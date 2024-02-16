Российский бизнесмен Сутягинский намерен отстаивать свои права

Отмечается, что проблемы с коммуникациями были санкционированы местными чиновниками. Кроме того, бизнес братьев Сутягинских подвергался давлению со стороны банков Казахстана — они выдвинули требования по возврату средств, направленных на финансирование инвестиционных проектов. В результате предприятия были национализированы. Производственные дела на заводах запущены — предприятия простаивают. Однако Михаил Сутягинский не собирается сдаваться и намерен через суд вернуть вложенные средства. После того как он озвучил соответствующее намерение, его объявили в розыск по уголовному делу.