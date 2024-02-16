atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Какие авто самые популярные

Стали известны самые популярные подержанные автомобили в Новосибирске

16 февраля 2024, 02:27
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Какие авто самые популярные
На рынке Новосибирска самыми популярными подержанными автомобилями стали Honda Stepwgn, Toyota Camry, Nissan Note и другие.

По данным портала «Авто.ру», в рейтинге рассматривались автомобили, которым от 3 до 10 лет.

В январе 2024 года эконом-класс автомобилей продавался очень быстро — в среднем менее чем за восемь недель. Например, за прошлый месяц было продано 132 Honda Stepwgn, которая уходит со средним временем продажи 52 дня. Средняя цена составила около 1,7 млн рублей. За ней следует Toyota Camry с 103 продажами в месяц и средней ценой около 2,7 млн рублей.

В тройку лидеров входит также Nissan Note с 93 продажами и средней ценой более 1 млн рублей. Также в список популярных моделей вошли Lada Granta — 81 продажа средней ценой в 603,9 тысяч рублей и Subaru Levorg — 77 продаж со средней ценой 1,5 млн рублей.

В январе текущего года продажи подержанных автомобилей в регионе сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК Новосибирск.

Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Богатые тоже плачут: новый транспортный налог на Lamborghini и Bentley зашкаливаетБогатые новосибирцы стали чаще покупать подержанные «Бентли»
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Автомобили#Эмилия Губарева#Цена
Подпишитесь
«Наливайки» могут запретить в Новосибирской области
14 февраля, 07:55
Новосибирцы в чатах пересылают сообщения о побеге вооруженного зека
Вчера, 01:29
Стало известно, что построят на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске
Вчера, 01:37
Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске
14 февраля, 06:28
Новосибирские полицейские проверят женщину, назвавшую таксиста «мразью»
14 февраля, 12:40
Самолет кружит в небе над Новосибирском несколько часов
Вчера, 02:17