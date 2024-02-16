Стали известны самые популярные подержанные автомобили в Новосибирске

В январе 2024 года эконом-класс автомобилей продавался очень быстро — в среднем менее чем за восемь недель. Например, за прошлый месяц было продано 132 Honda Stepwgn, которая уходит со средним временем продажи 52 дня. Средняя цена составила около 1,7 млн рублей. За ней следует Toyota Camry с 103 продажами в месяц и средней ценой около 2,7 млн рублей.