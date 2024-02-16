Стали известны самые популярные подержанные автомобили в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
По данным портала «Авто.ру», в рейтинге рассматривались автомобили, которым от 3 до 10 лет.
В январе 2024 года эконом-класс автомобилей продавался очень быстро — в среднем менее чем за восемь недель. Например, за прошлый месяц было продано 132 Honda Stepwgn, которая уходит со средним временем продажи 52 дня. Средняя цена составила около 1,7 млн рублей. За ней следует Toyota Camry с 103 продажами в месяц и средней ценой около 2,7 млн рублей.
В тройку лидеров входит также Nissan Note с 93 продажами и средней ценой более 1 млн рублей. Также в список популярных моделей вошли Lada Granta — 81 продажа средней ценой в 603,9 тысяч рублей и Subaru Levorg — 77 продаж со средней ценой 1,5 млн рублей.
В январе текущего года продажи подержанных автомобилей в регионе сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК Новосибирск.