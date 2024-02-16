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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Сибиряк водил машину пьяным

Суд запретил выходить на работу бывшему сотруднику ФСИН в Новосибирске

16 февраля 2024, 05:02
Фото: 1MI
Сибиряк водил машину пьяным
Суд в Новосибирске одобрил увольнение бывшего сотрудника ГУ ФСИН, которого уволили из-за пьяного вождения.

Районный суд отклонил иск экс-сотрудника федеральной службы исполнения наказания, который хотел оспорить свое увольнение. Он просил вернуть его на работу, выплатить компенсацию за пропущенные дни и компенсацию за моральный ущерб.

Новосибирец служил в ГУФСИН с 2011 года. Мужчину уволили после проведения служебной проверки. Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд признал, что увольнение было правомерным: на работе его не восстановили, а компенсацию не выплатили.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Эмилия Губарева#Увольнение#ГУФСИН#Иск
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