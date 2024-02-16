Суд запретил выходить на работу бывшему сотруднику ФСИН в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Районный суд отклонил иск экс-сотрудника федеральной службы исполнения наказания, который хотел оспорить свое увольнение. Он просил вернуть его на работу, выплатить компенсацию за пропущенные дни и компенсацию за моральный ущерб.
Новосибирец служил в ГУФСИН с 2011 года. Мужчину уволили после проведения служебной проверки. Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге суд признал, что увольнение было правомерным: на работе его не восстановили, а компенсацию не выплатили.