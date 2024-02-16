Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Этот графический роман, названный «Егор и Яна. Печаль моя светла», рассказывает о двух известных представителях андеграунда конца 80-х годов. Выпуском этого комикса занималось издательство Alpaca. Книга состоит из 72 страниц. За создание комикса отвечали сценарист Дмитрий Чинов, музыкальный журналист Владимир Наумов и художник Ольга Лаврентьева.
История комикса начинается с того, как герои встречаются на концерте группы «Гражданская оборона». Затем события развиваются в течение нескольких лет, начиная с Новосибирского рок-фестиваля в ДК имени Чкалова и заканчивая достижением ими всесоюзной известности.
Отметим, что Янка Дягилева утонула в Ине. Ее смерть произошла 9 мая 1991 года, после того как она ушла из своей дачи и не вернулась. Рыбаки обнаружили ее тело в реке Иня 17 мая. В современности на могиле Янки Дягилевой на Заельцовском кладбище был установлен памятный комплекс.