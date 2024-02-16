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Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса

Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса

16 февраля 2024, 03:38
Фото: Клуб почитателей Янки Дягилевой/ВКонтакте
В Москве был издан комикс о погибшей новосибирской рок-певице Янке Дягилевой, который рассказывает о ее жизни и творчестве.

Этот графический роман, названный «Егор и Яна. Печаль моя светла», рассказывает о двух известных представителях андеграунда конца 80-х годов. Выпуском этого комикса занималось издательство Alpaca. Книга состоит из 72 страниц. За создание комикса отвечали сценарист Дмитрий Чинов, музыкальный журналист Владимир Наумов и художник Ольга Лаврентьева.

История комикса начинается с того, как герои встречаются на концерте группы «Гражданская оборона». Затем события развиваются в течение нескольких лет, начиная с Новосибирского рок-фестиваля в ДК имени Чкалова и заканчивая достижением ими всесоюзной известности.

Фото: sadwave.com

Отметим, что Янка Дягилева утонула в Ине. Ее смерть произошла 9 мая 1991 года, после того как она ушла из своей дачи и не вернулась. Рыбаки обнаружили ее тело в реке Иня 17 мая. В современности на могиле Янки Дягилевой на Заельцовском кладбище был установлен памятный комплекс.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Москва#Эмилия Губарева#Книга#Поэты#Рок-фестиваль
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