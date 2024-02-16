Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса

Отметим, что Янка Дягилева утонула в Ине. Ее смерть произошла 9 мая 1991 года, после того как она ушла из своей дачи и не вернулась. Рыбаки обнаружили ее тело в реке Иня 17 мая. В современности на могиле Янки Дягилевой на Заельцовском кладбище был установлен памятный комплекс.