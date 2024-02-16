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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Жерар Депардье приедет в Новосибирск в марте

В Новосибирске планируют открыть «Жерарню» до 20 марта

16 февраля 2024, 11:27
Фото: wikipedia. org
Жерар Депардье приедет в Новосибирск в марте

В Новосибирске откроют ресторан Жерара Депардье весной

Ресторан французского актера и предпринимателя Жерара Депардье планируется открыть уже нынешней весной. Заведение может открыть двери с 12 по 20 марта.

Сейчас все зависит от графика актера.

«У Жерара Депардье очень плотный гастрольный график, даты забиты. Поэтому все согласовывается. Как будет известно по факту, мы всё узнаем и организуем в течение пары недель», — рассказал Om 1.ru запускающий директор ресторана Вячеслав Дзюба.

Ресторан " Жерарня " угостит взыскательных новосибирцев блюдами русской и европейской кухни. При этом цены обещают быть демократичными.

Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
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#Экономика#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ресторан#Александр Ляхов#Жерар Депардье#Актёр
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