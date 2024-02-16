В Новосибирске планируют открыть «Жерарню» до 20 марта

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сейчас все зависит от графика актера.
«У Жерара Депардье очень плотный гастрольный график, даты забиты. Поэтому все согласовывается. Как будет известно по факту, мы всё узнаем и организуем в течение пары недель», — рассказал Om 1.ru запускающий директор ресторана Вячеслав Дзюба.
Ресторан " Жерарня " угостит взыскательных новосибирцев блюдами русской и европейской кухни. При этом цены обещают быть демократичными.