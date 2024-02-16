Водителя с купленными правами поймали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Согласно информации, полученной в результате расследования, житель Искитимского района купил водительское удостоверение с открытыми категориями В, В1 и М через интернет.
При этом он осознавал, что только ГИБДД имеет право выдавать такие документы в России. В марте текущего года его автомобиль остановили и выяснили, что водительские права у него — поддельные.
Подсудимый полностью признал свою вину в приобретении, хранении и использовании фальшивого водительского удостоверения. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Искитимский районный суд Новосибирской области.