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Published Сегодня, 03:07

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Права были поддельные

Водителя с купленными правами поймали в Новосибирской области

16 февраля 2024, 03:07
Фото: 1MI
Права были поддельные
Сотрудники ГИБДД задержали новосибирца, который использовал поддельное водительское удостоверение, приобретенное через Интернет. Подробности сообщают в прокуратуре.

Согласно информации, полученной в результате расследования, житель Искитимского района купил водительское удостоверение с открытыми категориями В, В1 и М через интернет.

При этом он осознавал, что только ГИБДД имеет право выдавать такие документы в России. В марте текущего года его автомобиль остановили и выяснили, что водительские права у него — поддельные.

Подсудимый полностью признал свою вину в приобретении, хранении и использовании фальшивого водительского удостоверения. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Искитимский районный суд Новосибирской области.

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#Культура#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Автомобиль#Уголовное дело#Искитим#Эмилия Губарева#Искитимский район
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