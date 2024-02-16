За чей счет банкет? Что известно о викторине к выборам, где можно выиграть квартиру

На официальном сайте фонда «Единство» сказано, что в команду, помимо самой Шестаковой, входят индивидуальный предприниматель Роман Андамов и специалист по работе с общественными организациями Наталья Логарева. В своих соцсетях Логарева говорит, что во время пандемии принимала активное участие в работе волонтерских центров. Согласно системе «СПАРК», Роман Андамов главным образом специализируется на аренде и управлении недвижимости, также на промышленном рыболовстве. Является директором и владельцем компании ООО «Строймир» (розничная торговля стройматериалами).