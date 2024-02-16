За чей счет банкет? Что известно о викторине к выборам, где можно выиграть квартиру

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Сроки и даже время проведения совпадают со временем работы избирательных участков, при этом Избирком заявил: никого отношения к проведению этой викторины он не имеет.
В пресс-службе Министерстве региональной политики изданию сообщили, что грантов на проведение викторины не выделяли:
«Субсидия из средств бюджета Новосибирской области в виде гранта на
организацию и проведение викторины „Новосибирская область в истории России“ министерством региональной политики Новосибирской области <…> не предоставлялась».
Поводом для события выбрали некруглую дату — «в честь 111-летия со дня рождения легендарного летчика — истребителя, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина». Организатором викторины выступает Фонд поддержки социальных инициатив «Единство».
Фонд «Единство» действует 17 лет, с 5 февраля 2007 года. Регулярно получает гранты от правительства НСО на патриотическую деятельность. Генеральный директор — Виктория Шестакова. В разговоре с корреспондентом Atas.info Шестакова категорически отказалась отвечать на вопросы об источниках финансирования и местонахождении главного «подарка» викторины — квартиры:
«Откуда у вас мой телефон? Я не уполномочена давать комментарии, не буду освещать информацию», — заявила руководитель фонда.
На официальном сайте фонда «Единство» сказано, что в команду, помимо самой Шестаковой, входят индивидуальный предприниматель Роман Андамов и специалист по работе с общественными организациями Наталья Логарева. В своих соцсетях Логарева говорит, что во время пандемии принимала активное участие в работе волонтерских центров. Согласно системе «СПАРК», Роман Андамов главным образом специализируется на аренде и управлении недвижимости, также на промышленном рыболовстве. Является директором и владельцем компании ООО «Строймир» (розничная торговля стройматериалами).
На главной (и единственной) странице сайта фонда размещена торжественная фотография его директора с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и депутатом Госдумы Олегом Иванинским.
«Фонд работает при непосредственной поддержке депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Ильенко Валерия Павловича, депутата Совета депутатов города Новосибирска Титаренко Игоря Николаевича и за счет добровольных пожертвований, грантовой поддержки, волонтерской деятельности», — гласит подпись.
На официальном сайте фонда «Единство» не найти положения о викторине, для этого создали отдельную интернет-страницу. В положении сказано, что викторина «представляет собой перечень вопросов», выдавать подарки будут с 16.03.2024 по 12.04.2024 года, они подлежат налогообложению.
«Опросная часть анкеты сдается в специально оборудованный пункт приема анкет, размещенный в том числе в непосредственной близости к избирательным участкам в г. Новосибирске и Новосибирской области с 15 по 17 марта 2024 года с 08.00 до 20.00», — гласит пункт 4.2.
Список подарков и их количество определяет организатор. Уже на самом сайте викторины нарисованы картинки с подписями «квартира в Новосибирске», «5 автомобилей», «и еще 350 подарков».
«15 и 16 марта будут распределены по одному автомобилю, комплекты бытовой техники, электроники и путевки выходного дня. 18 марта состоится распределение супер подарка викторины — квартиры, трех автомобилей и комплекта бытовой техники, электроники и путевок выходного дня», — сказано на сайте в рубрике «вопрос-ответ».
По условиям, участники должны быть старше 18 лет. Источники финансирования не раскрываются.
«Партнерами викторины и ее спонсорами являются организации, предприятия и
учреждения, заключившие соглашения о сотрудничестве с организатором викторины».
Помимо Новосибирской области, викторины с ценными призами в дни выборов президента-2024 пройдут в Красноярском крае, Республике Алтай. В Красноярском крае организатором выступило региональное отделение Ассоциации юристов России и Совет муниципальных образований региона. Поводом выбрали 90-летие Красноярского края. Призовой фонд куда богаче — три однокомнатные квартиры, шесть российских автомобилей, 60 смартфонов, по 30 беспроводных наушников и умных колонок.
Ранее Избирком заявил, что не имеет отношения к организации «викторины с ценными призами», которую собираются провести в марте 2024 года. А сама викторина не нарушает закон.