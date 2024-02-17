Длинноволосая Дарья из Новосибирска рассказала о «токсичном» опыте Ларисе Гузеевой

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Во время передачи сибирячка очаровала всех своими длинными волосами и улыбкой. Дарья имеет образование балетмейстера и юриста, сейчас занимается оформлением туристических виз и полгода прожила в Азии.
Однако личная жизнь у Дарьи не сложилась. Первый парень был откровенно «токсичен» и постоянно контролировал ее личную жизнь, запирая дома. «Сказала, что больше не могу быть с ним. Выхожу из дома, в меня летят вещи», — рассказала участница «Давай поженимся».
Со вторым поклонником девушка рассталась, потому что тогда не была готова к семье. Теперь она не против выйти замуж, но не намерена себя ограничивать.
«Я сильнее его [Захара] и готова отстаивать свои позиции. Он сказал, что мужчина должен работать, а женщина — сидеть дома и борщи варить. Не согласна, нужно развиваться», — заявила Дарья.
Возможно, из-за такого свободолюбия Захар не выбрал Дарью. Но девушка рада, что побывала на передаче и «избавилась от боли в отношениях».
Напомним, что жительница Новосибирска рассказала Александру Гордону про то, как откусила ухо бывшему мужу.