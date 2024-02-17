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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

Сибирячка Дарья покорила сердца зрителей

Длинноволосая Дарья из Новосибирска рассказала о «токсичном» опыте Ларисе Гузеевой

17 февраля 2024, 10:02
Фото: Давай поженимся (скриншот)
Сибирячка Дарья покорила сердца зрителей

Жительница Новосибирска рассказала Гузеевой о «токсичных» парнях и варке борща

Жительница Новосибирска 25-летняя Дарья приняла участие в шоу «Давай поженимся». Девушка боролась за сердце водителя из Воркуты Захара.

Во время передачи сибирячка очаровала всех своими длинными волосами и улыбкой. Дарья имеет образование балетмейстера и юриста, сейчас занимается оформлением туристических виз и полгода прожила в Азии.

Однако личная жизнь у Дарьи не сложилась. Первый парень был откровенно «токсичен» и постоянно контролировал ее личную жизнь, запирая дома. «Сказала, что больше не могу быть с ним. Выхожу из дома, в меня летят вещи», — рассказала участница «Давай поженимся».

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Со вторым поклонником девушка рассталась, потому что тогда не была готова к семье. Теперь она не против выйти замуж, но не намерена себя ограничивать.

«Я сильнее его [Захара] и готова отстаивать свои позиции. Он сказал, что мужчина должен работать, а женщина — сидеть дома и борщи варить. Не согласна, нужно развиваться», — заявила Дарья.

Возможно, из-за такого свободолюбия Захар не выбрал Дарью. Но девушка рада, что побывала на передаче и «избавилась от боли в отношениях».

Напомним, что жительница Новосибирска рассказала Александру Гордону про то, как откусила ухо бывшему мужу.

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