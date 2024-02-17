Длинноволосая Дарья из Новосибирска рассказала о «токсичном» опыте Ларисе Гузеевой

Однако личная жизнь у Дарьи не сложилась. Первый парень был откровенно «токсичен» и постоянно контролировал ее личную жизнь, запирая дома. «Сказала, что больше не могу быть с ним. Выхожу из дома, в меня летят вещи», — рассказала участница «Давай поженимся».