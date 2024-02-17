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В Новосибирске подорожало такси

Новосибирские таксисты за год повысили цены на 20%

17 февраля 2024, 05:00
Фото: freepik. com
В Новосибирске подорожало такси

В НСО услуги такси за 2023 год возросли на 20%

В Новосибирске за год существенно подорожали услуги такси. Стоимость минуты поездки теперь составляет 19 рублей.

Согласно подсчетам «Яндекс. Такси», для поездки за город придется раскошелиться до 900 рублей. В случае поездки в разные районы Новосибирска, цена составит от 400 до 700 рублей.

Сами таксисты недовольны высокой комиссией агрегаторам (до 30%) и постоянными расходами на транспортное обслуживание. В этой ситуации им приходится брать с клиентов гораздо больше денег.

Напомним, что в Новосибирске неадекватная пассажирка избила водителя такси.

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#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Такси#Александр Ляхов
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