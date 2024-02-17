Новосибирские таксисты за год повысили цены на 20%

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Согласно подсчетам «Яндекс. Такси», для поездки за город придется раскошелиться до 900 рублей. В случае поездки в разные районы Новосибирска, цена составит от 400 до 700 рублей.
Сами таксисты недовольны высокой комиссией агрегаторам (до 30%) и постоянными расходами на транспортное обслуживание. В этой ситуации им приходится брать с клиентов гораздо больше денег.
Напомним, что в Новосибирске неадекватная пассажирка избила водителя такси.