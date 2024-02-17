Новосибирские ученые создали уникальный препарат против клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора института Владимир Коваль, эффективность препарата на два порядка выше применяющейся сыворотки иммуноглобулина. Он создан на основе гуманизированного антитела, которое связывается с различными субтипами вируса, блокируя его дальнейшее размножение.
«Мы создали гуманизированное антитело, которое является ровно тем же антителом, которое связывается с вирусной частицей, и ее блокирует. Но оно получается биотехнологически, оно чистое, охарактеризованное, гомогенное, всегда одинаковое, что важно. Клинические испытания завершены», — сообщил Коваль.
Эффект препарата заключается в его большей безопасности для пациента. Если в сыворотку иммуноглобулина на основе крови переболевших людей может случайно попасть неочищенный продукт, то искусственно синтезированные антитела совершенно не токсичны.
Напомним, что в России придумали уникальный препарат для лечения сахарного диабета.