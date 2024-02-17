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Новосибирский препарат разрушает вирус прямо в организме

Новосибирские ученые создали уникальный препарат против клещевого энцефалита

17 февраля 2024, 08:17
Фото: 1MI
Новосибирский препарат разрушает вирус прямо в организме

В Новосибирске завершены клинические испытания препарата от энцефалита

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали уникальный препарат для экстренной терапии при клещевом энцефалите. Препарат не имеет аналогов в мире.

Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора института Владимир Коваль, эффективность препарата на два порядка выше применяющейся сыворотки иммуноглобулина. Он создан на основе гуманизированного антитела, которое связывается с различными субтипами вируса, блокируя его дальнейшее размножение.

«Мы создали гуманизированное антитело, которое является ровно тем же антителом, которое связывается с вирусной частицей, и ее блокирует. Но оно получается биотехнологически, оно чистое, охарактеризованное, гомогенное, всегда одинаковое, что важно. Клинические испытания завершены», — сообщил Коваль.
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Эффект препарата заключается в его большей безопасности для пациента. Если в сыворотку иммуноглобулина на основе крови переболевших людей может случайно попасть неочищенный продукт, то искусственно синтезированные антитела совершенно не токсичны.

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