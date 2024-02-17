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Сутью фестиваля является погружение в быт народов Севера

Новосибирцы построили иглу в теплой компании на зимнем фестивале

17 февраля 2024, 12:40
Фото: ВК /surviveigloo
Сутью фестиваля является погружение в быт народов Севера

В Новосибирске прошел зимний фестиваль «Иглу-2024 — город эскимосов»

В Новосибирске в девятый раз прошел фестиваль «Иглу-2024 — город эскимосов». Несмотря на крепкий мороз, его участники и гости смогли ознакомиться с традициями эскимосов, послушать этническую музыку и попить горячий чай.

Мероприятие началось в 11.00 утра на пляжах «Бумеранг» и «У моря Обского» Новосибирского водохранилища. Зрители смогли побывать на площадках-лекториях, где им рассказали о традициях народов Севера, особенностях зимнего этнотуризма и безопасности во время зимних походов. Все желающие могли научиться управлять собачьими упряжками и покормить северных оленей. Всего в фестивале приняли участие свыше полутора тысяч любителей Севера.

Сутью фестиваля является постройка иглу — национального дома эскимосов из снежных блоков. Несмотря на кажущуюся опасность простуды и обморожения, внутри на длительное время сохраняется тепло. Иглу представляет собой куполообразную постройку высотой около двух метров с низко пропиленной дверью. Построить его можно как душе угодно, главное — формировать блоки, постепенно уменьшая диаметр.

Вечером иглу красиво подсветят изнутри, а гостям раздадут свечи. Желающие могут не только сфотографироваться, но и переночевать внутри северного жилища.

В этом году архитекторы пожелали установить рекорд, изготовив как можно больше иглу всего за шесть часов. Итоги фестиваля станут известны позже.

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#Культура#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Александр Ляхов#Фестиваль иглу
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