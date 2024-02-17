Новосибирцы построили иглу в теплой компании на зимнем фестивале

Мероприятие началось в 11.00 утра на пляжах «Бумеранг» и «У моря Обского» Новосибирского водохранилища. Зрители смогли побывать на площадках-лекториях, где им рассказали о традициях народов Севера, особенностях зимнего этнотуризма и безопасности во время зимних походов. Все желающие могли научиться управлять собачьими упряжками и покормить северных оленей. Всего в фестивале приняли участие свыше полутора тысяч любителей Севера.