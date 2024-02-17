Новосибирцы построили иглу в теплой компании на зимнем фестивале

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Мероприятие началось в 11.00 утра на пляжах «Бумеранг» и «У моря Обского» Новосибирского водохранилища. Зрители смогли побывать на площадках-лекториях, где им рассказали о традициях народов Севера, особенностях зимнего этнотуризма и безопасности во время зимних походов. Все желающие могли научиться управлять собачьими упряжками и покормить северных оленей. Всего в фестивале приняли участие свыше полутора тысяч любителей Севера.
Сутью фестиваля является постройка иглу — национального дома эскимосов из снежных блоков. Несмотря на кажущуюся опасность простуды и обморожения, внутри на длительное время сохраняется тепло. Иглу представляет собой куполообразную постройку высотой около двух метров с низко пропиленной дверью. Построить его можно как душе угодно, главное — формировать блоки, постепенно уменьшая диаметр.
Вечером иглу красиво подсветят изнутри, а гостям раздадут свечи. Желающие могут не только сфотографироваться, но и переночевать внутри северного жилища.
В этом году архитекторы пожелали установить рекорд, изготовив как можно больше иглу всего за шесть часов. Итоги фестиваля станут известны позже.
Напомним, что в Новосибирске запланировано проведение международного турнира по хоккею.