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Новосибирец зарабатывает до 500 тысяч рублей пением в ресторанах для гостей

«Припев с заботой о ребенке»: новосибирский артист задолжал дочери 2,5 млн рублей

17 февраля 2024, 11:00
Фото: 1MI
Новосибирец зарабатывает до 500 тысяч рублей пением в ресторанах для гостей

В Новосибирске жена хочет взыскать с бывшего мужа-певца 2,5 млн рублей алиментов

Психотерапевт из Новосибирска Алена Махова два года ездит в зону СВО, помогая бойцам обрести покой в условиях постоянного стресса. Однако сама женщина не может найти успокоения в семейной жизни. Бывший муж не желает платить алименты на дочь и задолжал свыше 2,5 миллиона рублей 12-летней Соне.

В 2018 году певец Игорь Манаев, известный завсегдатаям новосибирских баров и ресторанов, развелся с Аленой. Однако его не устроило то, что бывшая супруга с дочкой проживают в купленной на средства маткапитала квартире. Мужчина попытался отобрать квартиру через суд, но ничего не вышло.

«В суде все удивились. Это единственное дело в России подобного рода. Но провернуть схему не удалось, ему пришлось выплатить нам доли от квартиры», — рассказала Алена Махова Infopro54.
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Формально не уклоняясь от уплаты алиментов, Игорь Манаев перечислял ежемесячно не более 5 тысяч рублей. При этом экс-супруга прекрасно знала, что новосибирец получает в ресторане «Кадриль» весьма приличные деньги. Через судебных приставов она узнала, что доход от пения зачастую превышает полмиллиона рублей.

«Отец — по барам, мать — по окопам. Несправедливо. Вышла сумма в размере 2,5 миллиона рублей. Но получит ли их Соня? Поэтому я записала видеообращение к руководству „Кадрили“ про удержание зарплаты. Мне совершенно за это не стыдно. Если он так успешно поет, то пускай припев будет в виде заботы о ребенке», — заявляет Алена Махова.

Сейчас женщина надеется на мирное решение конфликта. Бывший муж не лишен родительских прав и может, при желании, общаться с дочерью.

Напомним, что боец СВО из Новосибирска полностью погасил долг по алиментам.

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