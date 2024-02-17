«Припев с заботой о ребенке»: новосибирский артист задолжал дочери 2,5 млн рублей

В 2018 году певец Игорь Манаев, известный завсегдатаям новосибирских баров и ресторанов, развелся с Аленой. Однако его не устроило то, что бывшая супруга с дочкой проживают в купленной на средства маткапитала квартире. Мужчина попытался отобрать квартиру через суд, но ничего не вышло.