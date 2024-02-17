Самым высоким зданием в Новосибирске стал «Чикаго»

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По данным новосибирской мэрии, самым высоким зданием в сибирской столице стал 30-этажный многоквартирный жилой комплекс «Чикаго» на улице Кирова. Высота объекта достигла 105,6 метра.
На втором месте расположился двадцатидевятиэтажный блок-секция жилого комплекса «Чернышевский» на улице Фабричной. Его высота составляет 94,8 метра. Почетную «бронзу» получили 23-этажные секции жилого комплекса «Нобель» на Красном проспекте высотой в 93,6 метра.
Всего в 2023 году в эксплуатацию ввели одиннадцать 25-этажных домов. При этом популярность получают как традиционные «девятиэтажки», так и здания высотой в семнадцать этажей.
Напомним, что мэрия Новосибирска опубликовала топ-5 застройщиков по вводу жилья.