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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Новосибирские застройщики побили рекорды по этажности зданий

Самым высоким зданием в Новосибирске стал «Чикаго»

17 февраля 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирские застройщики побили рекорды по этажности зданий

В Новосибирске назвали самые высокие здания города

В администрации города Новосибирска сообщили о росте этажности зданий в 2023 году. Высота ряда из них превысила двадцать этажей.

По данным новосибирской мэрии, самым высоким зданием в сибирской столице стал 30-этажный многоквартирный жилой комплекс «Чикаго» на улице Кирова. Высота объекта достигла 105,6 метра.

На втором месте расположился двадцатидевятиэтажный блок-секция жилого комплекса «Чернышевский» на улице Фабричной. Его высота составляет 94,8 метра. Почетную «бронзу» получили 23-этажные секции жилого комплекса «Нобель» на Красном проспекте высотой в 93,6 метра.

Всего в 2023 году в эксплуатацию ввели одиннадцать 25-этажных домов. При этом популярность получают как традиционные «девятиэтажки», так и здания высотой в семнадцать этажей.

Напомним, что мэрия Новосибирска опубликовала топ-5 застройщиков по вводу жилья.

Мэрия Новосибирска опубликовала топ-5 застройщиков по вводу жилья
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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Недвижимость#Рейтинг#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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