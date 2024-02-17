В Искитиме разгорается скандал вокруг планов строительства металлургического завода

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В Искитиме опубликовано заявление о создании инициативной группы, в которую вошли местные активисты и представители политических партий. Инициативная группа намерена добиваться проведения повторных обсуждений с горожанами планов ООО «ЮМПЗ» по строительству металлургического завода и оценке влияния такого производства на окружающую среду. Публичные слушания, которые прошли 12 января текущего года, не дали ответы на многие вопросы, сообщил корреспонденту Atas.Info председатель инициативной группа Артем Фролов.
«Жители не удовлетворены итоговым протоколом слушаний и считают, что протокол не отражает или искажает смысл заданных вопросов. Кроме того, представители ЮМПЗ ни слова не сказали об уже существующем превышении в городском воздухе опасных веществ. Например, бенозопирен, превышение ПДК которого на 2022 году было в 17-19 раз», — говорит Фролов.
Атмосфера в Искитиме считается одной из самых загрязненных в России, город попал в число одной из 29 пилотных территорий федеральной программы «Чистый воздух». С 2026 по 2030 годы объем финансирования экопрограммы в Искитиме составит 1,814 миллиардов рублей. Предполагается, что в итоге будут обеспечено двукратное снижение вредных выбросов в атмосферу.
«Где логика? Город прошел отбор в эту программу, признан загрязненным, а нам пытаются втюхать еще заводик с выбросами 830 тонн, это минимум. Это без учета мелкодисперсной смеси, то есть, пыли», — возмущается Артем Фролов.
Кроме того, создание подобного предприятия значительно увеличит нагрузку на городские дороги. Они и сейчас не справляются с потоком грузовых машин, о чем жители пишут жалобы во все инстанции, вплоть до администрации президента РФ. А как следует из проектной документации, появление завода увеличит транспортный поток как минимум, на 40 рейсов тяжелых грузовиков в день.
Завод по производству изделий из черного металла планируется создать на территории бывшего «Искитимского шиферного завода». Предполагаемая мощность — до 150 тысяч тонн сортового проката в год. Реализацией проекта занимается ООО «ЮМПЗ».
Согласно данным системы СПАРК, ООО «ЮМПЗ» зарегистрировано в Искитиме в феврале 2021 года. Единственным учредителем является ООО «ОКС», один из крупнейших в России производителей металлопродукции для горнодобывающей отрасли и строительства. В качестве бенефициарного владельца ООО «ЮМПЗ» указан уроженец Кемерова Александр Сойкин, совладелец и генеральный директор ООО «ОКС».
По итогам 2022 года ООО «ЮМПЗ» показало чистый убыток в размере 91,9 млн рублей, активы компании уменьшились на 103,2 млн рублей.
СПАРК относит компанию к категории предприятий с высоким сводным индикатором риска и обращает внимание на то, что у ООО «ЮМПЗ» отсутствует собственный капитал.