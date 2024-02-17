В Искитиме разгорается скандал вокруг планов строительства металлургического завода

Кроме того, создание подобного предприятия значительно увеличит нагрузку на городские дороги. Они и сейчас не справляются с потоком грузовых машин, о чем жители пишут жалобы во все инстанции, вплоть до администрации президента РФ. А как следует из проектной документации, появление завода увеличит транспортный поток как минимум, на 40 рейсов тяжелых грузовиков в день.