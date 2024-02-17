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Люди продолжают нести цветы в Нарымский сквер

В Нарымском сквере начались задержания у стихийного мемориала Навальному*

17 февраля 2024, 07:46
Фото: Telegram-канал «Ненаучный городок»
Люди продолжают нести цветы в Нарымский сквер

В Новосибирске полиция задержала двух человек у мемориала Навальному*

16 февраля стало известно о кончине оппозиционного политика Алексея Навального*. Предварительной причиной смерти мужчины в колонии ямальского поселка Харп называют оторвавшийся тромб. Поклонники Навального начали нести цветы в Нарымский сквер, часть из них уже задержала полиция.

Сообщается, что среди задержанных — активист Михаил Рязанцев.

«Увезли в Заельцовское РОВД. Защитник выехал», — написала в Telegram-канале независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

Одновременно с этим полиция забрала в отделение местную жительницу Дарью Горбылеву. Причины задержания людей пока неизвестны, но в Telegram-канале «Ненаучный городок» утверждается, что всему виной «громкие разговоры».

Новосибирцы продолжают нести цветы в Нарымский сквер. Стихийный мемориал оцеплен полицией после сообщения о минировании.

Напомним, что Алексей Навальный* скончался в колонии поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. Осужденному стало плохо после прогулки, реанимационные мероприятия не дали результата.

*внесен в реестр экстремистов и террористов РФ.

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