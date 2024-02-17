В Нарымском сквере начались задержания у стихийного мемориала Навальному*

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Сообщается, что среди задержанных — активист Михаил Рязанцев.
«Увезли в Заельцовское РОВД. Защитник выехал», — написала в Telegram-канале независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.
Одновременно с этим полиция забрала в отделение местную жительницу Дарью Горбылеву. Причины задержания людей пока неизвестны, но в Telegram-канале «Ненаучный городок» утверждается, что всему виной «громкие разговоры».
Новосибирцы продолжают нести цветы в Нарымский сквер. Стихийный мемориал оцеплен полицией после сообщения о минировании.
Напомним, что Алексей Навальный* скончался в колонии поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. Осужденному стало плохо после прогулки, реанимационные мероприятия не дали результата.
*внесен в реестр экстремистов и террористов РФ.