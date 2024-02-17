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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Новосибирск примет международный турнир по хоккею

В Новосибирске в апреле проведут международный турнир по хоккею

17 февраля 2024, 10:50
Фото: Сергей Суханов / 1MI
Новосибирск примет международный турнир по хоккею

В Новосибирске проведут международный турнир по хоккею с 24 по 29 апреля

В Новосибирске проведут международный турнир по хоккею. Спортивное мероприятие запланировано с 24 по 29 апреля.

Как сообщили Om1.ru в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, турнир будет называться «Кубок будущего». Соревнования пройдут на льду «Сибирь-Арены».

«Участие в турнире примут молодежные команды из России, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Также на лед выйдут игроки сборной команды Студенческой хоккейной лиги», — рассказали в министерстве.

В рамках «Кубка будущего» также состоятся матчи по хоккею 3×3. День проведения игр будет определён после утверждения расписания.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#Соревнования#Александр Ляхов
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