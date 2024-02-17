В Новосибирске в апреле проведут международный турнир по хоккею

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как сообщили Om1.ru в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, турнир будет называться «Кубок будущего». Соревнования пройдут на льду «Сибирь-Арены».
«Участие в турнире примут молодежные команды из России, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Также на лед выйдут игроки сборной команды Студенческой хоккейной лиги», — рассказали в министерстве.
В рамках «Кубка будущего» также состоятся матчи по хоккею 3×3. День проведения игр будет определён после утверждения расписания.
Напомним, что ХК «Сибирь» смог вырваться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.