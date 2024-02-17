Выбросившая новорожденного сына на помойку мать задержана в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Подозреваемая в попытке убийства своего новорожденного сына девушка задержана по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По словам жильцов дома, где девушка снимала квартиру, на вид ей около 20 лет, пару раз ее видели вместе с парнем примерно 25 лет, но он долгое время уже не появлялся.
Как говорят соседи, в квартире девушки обнаружили окровавленные простыни и обезболивающие препараты. Люди предполагают, что подозревамая родила мальчика без посторонней помощи и как только смогла, вынесла его в мусорный бак во дворе, пишет КП-Новосибирск.
Завернутого в полиэтиленовый пакет ребенка нашли на придомовой территории одного из домов Железнодорожного района накануне, 16 февраля. Его случайно обнаружил местный житель, который пошел выбрасывать мусор. На улице в этот момент было около 30 градусов мороза.