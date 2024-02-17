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Ребенка в контейнере обнаружили случайно

Выбросившая новорожденного сына на помойку мать задержана в Новосибирске

17 февраля 2024, 06:19
Фото: 1MI
Ребенка в контейнере обнаружили случайно

В Новосибирске 20-летняя мать выбросила новорожденного в мусорный бак

Девушке 20 лет, по словам соседей, рожала ребенка она без помощи врачей на съемной квартире

Подозреваемая в попытке убийства своего новорожденного сына девушка задержана по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По словам жильцов дома, где девушка снимала квартиру, на вид ей около 20 лет, пару раз ее видели вместе с парнем примерно 25 лет, но он долгое время уже не появлялся.

Как говорят соседи, в квартире девушки обнаружили окровавленные простыни и обезболивающие препараты. Люди предполагают, что подозревамая родила мальчика без посторонней помощи и как только смогла, вынесла его в мусорный бак во дворе, пишет КП-Новосибирск.

Завернутого в полиэтиленовый пакет ребенка нашли на придомовой территории одного из домов Железнодорожного района накануне, 16 февраля. Его случайно обнаружил местный житель, который пошел выбрасывать мусор. На улице в этот момент было около 30 градусов мороза.

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#Новосибирск#Мусор#Задержание#Мать#Новорожденный
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