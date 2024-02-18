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Причины массовой драки неизвестны

Брутальные новосибирцы устроили разборки на кулаках возле бара на площади Ленина

18 февраля 2024, 08:13
Фото: 1MI
Причины массовой драки неизвестны

В Новосибирске ночью произошла массовая драка на площади Ленина

В ночь на воскресенье посетители клуба на площади Ленина решили освежиться и устроить кулачную драку. В потасовке могли участвовать около пятнадцати новосибирцев.

Как сообщает НДН.инфо со ссылкой на инсайдерскую информацию, инцидент произошел примерно в половину третьего ночи. Сначала молодые люди по неизвестным причинам якобы напали на другого. Увидя это, к нему на помощь пришло еще несколько посетителей клуба. Чем закончилось ночное побоище, пока неизвестно.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию.

«На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.

Напомним, что в Новосибирске неизвестные избили и похитили мужчину.

Неизвестные избили и похитили мужчину в центре Новосибирска
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Драка#Александр Ляхов#Хулиганство
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