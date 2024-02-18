Брутальные новосибирцы устроили разборки на кулаках возле бара на площади Ленина

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как сообщает НДН.инфо со ссылкой на инсайдерскую информацию, инцидент произошел примерно в половину третьего ночи. Сначала молодые люди по неизвестным причинам якобы напали на другого. Увидя это, к нему на помощь пришло еще несколько посетителей клуба. Чем закончилось ночное побоище, пока неизвестно.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию.
«На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
Напомним, что в Новосибирске неизвестные избили и похитили мужчину.