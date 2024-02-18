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Роман Яковлев хочет запрета реалити-шоу «Беременна в 16»

«Две жизни не нужны»: депутат Роман Яковлев предложил закрыть «Беременна в 16»

18 февраля 2024, 10:31
Фото: Законодательное собрание НСО
Роман Яковлев хочет запрета реалити-шоу «Беременна в 16»

Новосибирский депутат Яковлев хочет закрыть «Беременна в 16» из-за малыша в баке

Недавно в Новосибирске прямо на мусорной свалке был найден младенец. Ребенок чудом выжил, а его возможную мать намерены привлечь за покушение на убийство. На происшествие уже отреагировал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев.

По мнению депутата, нужно запретить телепередачи, которые развращают подростков и молодежь. Одним из таких развлекательных шоу является «Беременна в 16» на канале ТНТ.

«Участницы проекта прямым текстом говорят, что от подписчиц приходят запросы, как попасть в передачу. Забеременеть вообще не проблема! То есть, на первом месте хайп и пиар, а ребенка или спихнут родителям, или совершенно про него забудут. Для шоу важны только деньги, а две жизни — матери и ребенка — никого не волнуют», — заявил Роман Яковлев в Telegram-канале.

Депутат намерен добиться запрета шоу с помощью закона. «Нужна только политическая воля и работа профильных структур. А высвободившиеся деньги можно направить на развитие одаренных детей. Выступаю с такой инициативой как депутат», — подчеркнул Роман Яковлев.

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В минувшую пятницу в мусорном баке во дворе дома по улице 1905 года обнаружили младенца. Малыша экстренно направили в больницу и только недавно выписали из реанимационного отделения, его жизни ничего не угрожает.

Возможную мать позже нашли сотрудники правоохранительных органов, сейчас ей грозит уголовная ответственность за покушение на убийство и оставление в опасности. По данным инсайдера Сиб.фм, девушку могли госпитализировать в тяжелом состоянии, поэтому заседание суда по избранию меры пресечения пока отложено.

Напомним, что в Новосибирске предложили закрыть «Подземку». По мнению Союза отцов НСО, там проводятся неподобающие мероприятия.

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