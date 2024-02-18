«Две жизни не нужны»: депутат Роман Яковлев предложил закрыть «Беременна в 16»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По мнению депутата, нужно запретить телепередачи, которые развращают подростков и молодежь. Одним из таких развлекательных шоу является «Беременна в 16» на канале ТНТ.
«Участницы проекта прямым текстом говорят, что от подписчиц приходят запросы, как попасть в передачу. Забеременеть вообще не проблема! То есть, на первом месте хайп и пиар, а ребенка или спихнут родителям, или совершенно про него забудут. Для шоу важны только деньги, а две жизни — матери и ребенка — никого не волнуют», — заявил Роман Яковлев в Telegram-канале.
Депутат намерен добиться запрета шоу с помощью закона. «Нужна только политическая воля и работа профильных структур. А высвободившиеся деньги можно направить на развитие одаренных детей. Выступаю с такой инициативой как депутат», — подчеркнул Роман Яковлев.
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