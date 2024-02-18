ГИБДД советует новосибирцам взять в дорогу теплую одежду и мощный телефон

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
О необходимости поберечь себя напомнили и в управлении ГИБДД по региону.
«С 18 по 23 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит до -40 градусов. При управлении автомобилем следует проявлять особую осторожность», — предупредили в Госавтоинспекции.
Выезжая на загородные трассы, стоит взять собой термос с горячим чаем, запас продуктов, теплую одежду и надежные средства связи. Это поможет уберечься от аномальных холодов и не замерзнуть в пути.
Напомним, что новосибирский блогер Анна Калинина устроила истерику из-за погоды.