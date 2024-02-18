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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Новосибирцев ожидают аномальные холода

ГИБДД советует новосибирцам взять в дорогу теплую одежду и мощный телефон

18 февраля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцев ожидают аномальные холода

В новосибирском ГИБДД предупредили водителей об аномальных заморозках

В Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим людям советуют без крайней необходимости не выходить на улицу.

О необходимости поберечь себя напомнили и в управлении ГИБДД по региону.

«С 18 по 23 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит до -40 градусов. При управлении автомобилем следует проявлять особую осторожность», — предупредили в Госавтоинспекции.

Выезжая на загородные трассы, стоит взять собой термос с горячим чаем, запас продуктов, теплую одежду и надежные средства связи. Это поможет уберечься от аномальных холодов и не замерзнуть в пути.

Напомним, что новосибирский блогер Анна Калинина устроила истерику из-за погоды.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Гибдд#Заморозки#Морозы#Александр Ляхов
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