Город эскимосов появился в Новосибирске — смотрим лучшие фото

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Изначально для участия в фестивале зарегистрировалось более 500 команд, но столбик термометра в день фестиваля упал ниже 20 градусов мороза. В сочетании с ветром на открытом пространстве температура воздуха ощущалась ниже 30 градусов.
«Самый экстремальный мой поступок этого года — поехать на Иглу-фест. Слава Богу, хватило ума отправиться в качестве зрителя, а не участника, потому что за 40 минут мы закоченели до состояния снеговика. Те, кто нашёл в себе силы что-то соорудить на этом ветру — настоящие герои», — поделилась ощущениями жительница Новосибирска Ася Малютина.
Никаких четких правил, как строить иглу, снежное жилище народов Севера, нет. Главное уладывать слегка скошенные снежные блоки по спирали, постепенно сужая диаметр стен.
Участники фестиваля соревновались на скорость построения снежного домаика. Но существовала и отдельная номинация «Самое оригинальное иглу».
Ну, а тот, кто совсем замерз, мог занырнуть в специальный бассейн с горячей водой.