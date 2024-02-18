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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 09:10

Мороз внес коррективы в планы организаторов

Город эскимосов появился в Новосибирске — смотрим лучшие фото

18 февраля 2024, 08:28
Фото: vk.com/survive_igloo
Мороз внес коррективы в планы организаторов

В Новосибирске на льду построили город эскимосов — топ-15 фото

В Новосибирске в девятый раз прошел фестиваль «Иглу-2024 — город эскимосов». Несмотря на сильный мороз, его участники построили десятки снежных домиков на льду водохранилища

Изначально для участия в фестивале зарегистрировалось более 500 команд, но столбик термометра в день фестиваля упал ниже 20 градусов мороза. В сочетании с ветром на открытом пространстве температура воздуха ощущалась ниже 30 градусов.

Строить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детейСтроить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детей
Строить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детейСтроить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детей
Строить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детейСтроить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детей
Строить иглу приехало около тысячи взрослых и 300 детей
Фото: vk.com/survive_igloo
«Самый экстремальный мой поступок этого года — поехать на Иглу-фест. ‍Слава Богу, хватило ума отправиться в качестве зрителя, а не участника, потому что за 40 минут мы закоченели до состояния снеговика. Те, кто нашёл в себе силы что-то соорудить на этом ветру — настоящие герои», — поделилась ощущениями жительница Новосибирска Ася Малютина.
А вот и лица настоящих героев крупным планомА вот и лица настоящих героев крупным планом
А вот и лица настоящих героев крупным планомА вот и лица настоящих героев крупным планом
А вот и лица настоящих героев крупным планомА вот и лица настоящих героев крупным планом
А вот и лица настоящих героев крупным планомА вот и лица настоящих героев крупным планом
А вот и лица настоящих героев крупным планомА вот и лица настоящих героев крупным планом
А вот и лица настоящих героев крупным планом
Фото: vk.com/survive_igloo

Никаких четких правил, как строить иглу, снежное жилище народов Севера, нет. Главное уладывать слегка скошенные снежные блоки по спирали, постепенно сужая диаметр стен.

Основной инструмент строителей иглу — пила. Еще необходимы рыбацкие сани, чтобы подвозить блоки, выпиленные из слежавшегося наста к месту строительстваОсновной инструмент строителей иглу — пила. Еще необходимы рыбацкие сани, чтобы подвозить блоки, выпиленные из слежавшегося наста к месту строительства
Основной инструмент строителей иглу — пила. Еще необходимы рыбацкие сани, чтобы подвозить блоки, выпиленные из слежавшегося наста к месту строительства
Фото: vk.com/survive_igloo

Участники фестиваля соревновались на скорость построения снежного домаика. Но существовала и отдельная номинация «Самое оригинальное иглу».

Многие креативные идеи не позволили воплотить в жизнь мороз и малое количество снега на льду вохохранилищаМногие креативные идеи не позволили воплотить в жизнь мороз и малое количество снега на льду вохохранилища

Ну, а тот, кто совсем замерз, мог занырнуть в специальный бассейн с горячей водой.

По словам организаторов, никто серьезных обморожений во время фестиваля не получилПо словам организаторов, никто серьезных обморожений во время фестиваля не получил
По словам организаторов, никто серьезных обморожений во время фестиваля не получил
Фото: vk.com/survive_igloo
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#Новосибирск#Фестиваль#Фото#Иглу#Город эскимосов
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