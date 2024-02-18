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Инцидент произошел в новосибирском аэропорту Толмачево

Новосибирские следователи ищут причины столкновения самолета с топливозаправщиком

18 февраля 2024, 12:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Инцидент произошел в новосибирском аэропорту Толмачево

В Новосибирске начата проверка столкновения самолета с топливозаправщиком

В Новосибирске следователи выясняют обстоятельства столкновения пассажирского самолета с автомобилем топливозаправщика. Инцидент произошел вечером 17 февраля в Толмачево.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«По предварительным данным, вечером 17 февраля 2024 года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина при заруливании самолета Boeing 737-800, выполнившего рейс „Мирный (Якутия) — Новосибирск“, допущено повреждение элементов крыла в результате соприкосновения с автомобилем», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Сейчас следователями и криминалистами проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что новосибирских водителей предупредили о сильных заморозках.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Самолет#Аэропорт Толмачево#Следствие#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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