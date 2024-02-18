Новосибирские следователи ищут причины столкновения самолета с топливозаправщиком

Posted Сегодня, 12:00
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Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
«По предварительным данным, вечером 17 февраля 2024 года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина при заруливании самолета Boeing 737-800, выполнившего рейс „Мирный (Якутия) — Новосибирск“, допущено повреждение элементов крыла в результате соприкосновения с автомобилем», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователями и криминалистами проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, что новосибирских водителей предупредили о сильных заморозках.