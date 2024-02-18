Певец Сергей Жуков рассказал новосибирцам о рождении пятого ребенка

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Всего на встречу с кумиром детства и юности пришли 11 тысяч человек. Во время мероприятия лидер «Руки Вверх» сообщил о семейной радости — рождении пятого ребенка.
«У нас в семье пополнение. Появился пятый ребенок, мальчик. Я счастлив», — заявил музыкант.
Сейчас в семье Сергея Жукова пятеро детей. Помимо родившегося 7 декабря 2023 года двухмесячного Эвана у музыканта подрастают пятнадцатилетняя Ника, тринадцатилетний Энджел и девятилетний Мирон. От первого брака у музыканта есть взрослая дочь Александра, проживающая в Чикаго.
Напомним, что на льду ЛДС «Сибирь-Арена» будут проходить не только культурные, но и спортивные мероприятия. Одним из них должен стать Международный турнир по хоккею, запланированный на середину апреля нынешнего года.