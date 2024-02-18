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Сергей Жуков поделился радостью от рождения сына

Певец Сергей Жуков рассказал новосибирцам о рождении пятого ребенка

18 февраля 2024, 08:49
Фото: ВК / Официальный паблик Сергея Жукова и группы Руки Вверх
Сергей Жуков поделился радостью от рождения сына

В Новосибирске Сергей Жуков поделился со зрителями радостью от рождения ребенка

В субботу, 17 февраля в ЛДС «Сибирь-Арена» состоялся концерт легендарного коллектива «Руки Вверх». На нем Сергей Жуков поделился радостным событием со зрителями: у него родился ребенок.

Всего на встречу с кумиром детства и юности пришли 11 тысяч человек. Во время мероприятия лидер «Руки Вверх» сообщил о семейной радости — рождении пятого ребенка.

«У нас в семье пополнение. Появился пятый ребенок, мальчик. Я счастлив», — заявил музыкант.
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Сейчас в семье Сергея Жукова пятеро детей. Помимо родившегося 7 декабря 2023 года двухмесячного Эвана у музыканта подрастают пятнадцатилетняя Ника, тринадцатилетний Энджел и девятилетний Мирон. От первого брака у музыканта есть взрослая дочь Александра, проживающая в Чикаго.

Напомним, что на льду ЛДС «Сибирь-Арена» будут проходить не только культурные, но и спортивные мероприятия. Одним из них должен стать Международный турнир по хоккею, запланированный на середину апреля нынешнего года.

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