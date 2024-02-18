Школьница-мулатка Хадиджа пережила «Лихорадку» вместе с новосибирцем Кологривым

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Сьемки сериала частично проходили в Крыму. Там, осенью 2022 года, Хадиджа вместе с мамой Светланой оказалась после знакомства с директором детского актерского агентства. Москвича очаровал блог «Мулатки из Сибири», который ведут мать и дочь.
«Сняли короткометражные самопрезентации, опыта никакого. Но актерская игра Хадиджи понравилась агентству и ее утвердили в „Лихорадку“. Это наша общая заслуга», — рассказала Светлана « АиФ-Новосибирск».
На съемках у актера и школьницы сложились дружеские отношения. Большим сюрпризом для девочки стало то, что ее учительница — большая поклонница Никиты Кологривого. По возвращении домой школьница попросила известного новосибирца передать привет педагогу. Тот находился на съемках в Кении, но исполнил просьбу юной сибирячки.
«Хочу передать привет учительнице моей коллеги, друга Хадиджи — Елене Александровне», — сообщил Никита Кологривый в видеопослании.
Напомним, что Никита Кологривый чуть не довел до истерики телеведущего и журналиста Александра Гордона.