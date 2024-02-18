Школьница-мулатка Хадиджа пережила «Лихорадку» вместе с новосибирцем Кологривым

На съемках у актера и школьницы сложились дружеские отношения. Большим сюрпризом для девочки стало то, что ее учительница — большая поклонница Никиты Кологривого. По возвращении домой школьница попросила известного новосибирца передать привет педагогу. Тот находился на съемках в Кении, но исполнил просьбу юной сибирячки.