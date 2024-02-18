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Одиннадцатилетняя школьница снялась вместе с Никитой Кологривым

Школьница-мулатка Хадиджа пережила «Лихорадку» вместе с новосибирцем Кологривым

18 февраля 2024, 04:41
Фото: АиФ-Новосибирск
Одиннадцатилетняя школьница снялась вместе с Никитой Кологривым

11-летняя мулатка Хадиджа снялась вместе с новосибирским актером Кологривым

Школьница-мулатка из Сибири Хадиджа Уварова сыграла дочь главной героини в сериале «Лихорадка». Партнером одиннадцатилетней девочки стал известный по «Слову пацана» актер из Новосибирска Никита Кологривый.

Сьемки сериала частично проходили в Крыму. Там, осенью 2022 года, Хадиджа вместе с мамой Светланой оказалась после знакомства с директором детского актерского агентства. Москвича очаровал блог «Мулатки из Сибири», который ведут мать и дочь.

«Сняли короткометражные самопрезентации, опыта никакого. Но актерская игра Хадиджи понравилась агентству и ее утвердили вЛихорадку“. Это наша общая заслуга», — рассказала Светлана « АиФ-Новосибирск».
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На съемках у актера и школьницы сложились дружеские отношения. Большим сюрпризом для девочки стало то, что ее учительница — большая поклонница Никиты Кологривого. По возвращении домой школьница попросила известного новосибирца передать привет педагогу. Тот находился на съемках в Кении, но исполнил просьбу юной сибирячки.

«Хочу передать привет учительнице моей коллеги, друга Хадиджи — Елене Александровне», — сообщил Никита Кологривый в видеопослании.

Напомним, что Никита Кологривый чуть не довел до истерики телеведущего и журналиста Александра Гордона.

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