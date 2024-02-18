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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

Самолет столкнулся с топливозаправщиком

В новосибирском Толмачево самолет столкнулся с топливозаправщиком

18 февраля 2024, 03:27
Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»
Самолет столкнулся с топливозаправщиком

Самолет не смог вылететь из Новосибирска в Мирный из-за столкновения с топливоза

В Новосибирске вечером 17 февраля самолет столкнулся с автомобилем топливозаправщика. Никто не пострадал.

Самолет принадлежит авиакомпании «Алроса».

«Сегодня вечером Boeing 737-800 (RA-73264) авиакомпании „Алроса“ прилетел из Мирного в аэропорт Толмачево (Новосибирск) рейсом DRU789», — сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

При заруливании на место стоянки самолет нижней частью левой законцовки полукрыла задел корпус автомобиля топливозаправщика. Никто не пострадал, но борт временно отстранен от полетов для оценки повреждений.

Напомним, что авиакомпания " Победа» отменила рейсы в Новосибирск.

Авиакомпания «Победа» прекращает рейсы между Новосибирском и Петербургом
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Самолет#Аэропорт Толмачево#Александр Ляхов
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