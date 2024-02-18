В новосибирском Толмачево самолет столкнулся с топливозаправщиком

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Самолет принадлежит авиакомпании «Алроса».
«Сегодня вечером Boeing 737-800 (RA-73264) авиакомпании „Алроса“ прилетел из Мирного в аэропорт Толмачево (Новосибирск) рейсом DRU789», — сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».
При заруливании на место стоянки самолет нижней частью левой законцовки полукрыла задел корпус автомобиля топливозаправщика. Никто не пострадал, но борт временно отстранен от полетов для оценки повреждений.
Напомним, что авиакомпания " Победа» отменила рейсы в Новосибирск.